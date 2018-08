Senado aprueba proyecto de ley para poner fin a la desigualdad de las fianzas

El SB10 crearía un sistema que basaría la decisión de liberar a un acusado antes del juicio en su riesgo para la comunidad

El gobernador Jerry Brown ha elogiado a los legisladores por enviarle un proyecto de ley que elimina el papel del dinero en la decisión de si un acusado debe ser liberado de la cárcel mientras espera el juicio.

Largo tiempo esperado por los grupos de reforma de la justicia penal, el proyecto de ley eliminaría las fianzas. Pasó su último obstáculo legislativo el martes en una votación de 26-12 en el Senado, a pesar de que muchos legisladores aprobaron que el proyecto de ley carece de salvaguardas para garantizar que los prejuicios que ya existen en el sistema judicial no impregnen las evaluaciones preliminares recién creadas.

“La Legislatura dio un importante paso adelante para reducir las inequidades que han plagado durante mucho tiempo el sistema de fianzas de California“, dijo Brown en un comunicado.

El senador Bob Hertzberg, demócrata de Van Nuys, autor del proyecto de ley, instó a los legisladores a aprobar el SB10, diciendo que el actual sistema basado en el dinero es peor. Se comprometió a solucionar cualquier problema con el proyecto de ley en la legislación posterior. “Te arresta un oficial; si tienes el dinero en tu cuenta bancaria o el crédito suficiente, estás fuera”, dijo Hertzberg. “No hay diagnóstico sobre si usted es un riesgo de seguridad. Escriba un cheque, salga”.

El SB10 crearía un nuevo sistema que, a partir de 2020, basaría la decisión de liberar a un acusado antes del juicio en el riesgo de una persona para la comunidad. Los partidarios dicen que el cambio asegurará que las personas de bajos ingresos con delitos menores sean liberados de las cárceles, mientras que los acusados ​​de crímenes violentos no son liberados, incluso si tienen dinero para la libertad bajo fianza, eliminando así las desigualdades actuales.

La SB10 obtuvo el mínimo apoyo para aprobar la Asamblea en una votación de 41 a 27 el lunes, el mismo día que los grupos de reforma de la justicia penal que habían sido aliados para presionar a favor de la legislación obtuvieron su apoyo y presionaron contra eso. Esos grupos, incluida la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses de California, dijeron que los cambios la semana pasada al proyecto de ley otorgaron demasiado poder a los tribunales del condado que solo exacerbarían los “prejuicios raciales y las disparidades que impregnan nuestro sistema de justicia”.

Según la SB10, una persona acusada de un delito menor no violento sería liberada de la cárcel dentro de las 12 horas después de ser citada, con algunas excepciones: las personas con condenas por delitos serios o violentos recientes, faltas múltiples de comparecencia o denuncias de violencia doméstica no calificarían. Para todos los demás casos, los tribunales locales decidirían cómo evaluar quién tiene un riesgo bajo, moderado o alto de reincidencia o huida al determinar si alguien debe ser liberado tras un arresto. Condiciones como los monitores de tobillo podrían ser necesarios para la liberación de una persona, siempre que el demandado no esté obligado a pagarla.

En contraposición, los republicanos, la industria de la libertad bajo fianza y algunos grupos encargados de hacer cumplir la ley se opusieron en gran medida al proyecto de ley. “Esta no es una tarjeta para salir de la cárcel, es una tarjeta para quedarse sin cárcel”, expresó el Senador Jim Nielsen, republicano de Gerber (en el condado de Tehama). “No hay duda de que muchas de estas decenas de miles de personas han cometido un crimen, han victimizado a los electores que representamos“.

Según David Quintana, cabildero de la Asociación de Agentes de Fianzas de California, si el proyecto de ley es firmado por Brown, la pérdida de la industria de las fianzas reducirá 7,000 puestos de trabajo del sector privado: “La industria de la libertad bajo fianza ha estado trabajando arduamente durante generaciones para las víctimas del crimen al garantizar que los acusados ​​informen a los tribunales para responder por sus crímenes”.