Video: Esto dijo la actriz Laura Vignatti sobre su supuesto romance con Juan Osorio

La argentina dio la cara sobre los cuestionamientos de la prensa

Laura Vignatti negó mantener una relación sentimental con el productor Juan Osorio.

Luego de los rumores que surgieron en torno a un posible romance, la actriz aclaró la situación.

“Llevan tres años diciendo lo mismo y no hay una foto que lo sustente ni nada. Hasta me dijeron que ya me había casado y con un vestido de 300 pesos y que tenía un hijo.

“No hay tal relación (amorosa)“, afirmó Vignatti, en entrevista.

La argentina comentó que en un principio sí le afectaban las críticas debido a que podía interferir con su profesionalismo, pero luego aprendió a manejarlas.

“Ya llega un punto en el que empiezas a dejar que no te afecte eso porque siempre es contestar las mismas preguntas.

“Siempre la gente va a decir lo que le dé la gana. El que quiera puede inventar cualquier cosa, ahorita, mañana o pasado“, expresó.

Y aunque sigan surgiendo más rumores en torno a ellos, la actriz comentó que seguirá trabajando con el productor.

“Por más que digan lo que digan, me da igual. Con que yo esté haciendo bien mi trabajo, preocupándome por superar mis metas y tener el cariño del público, con eso me basta, es lo que me importa“.

Vignatti da vida a Daniela Córcega en la telenovela ‘Mi Marido Tiene Más Familia’, que se transmite de lunes a viernes, por Las Estrellas y donde tendrá un reto muy importante que afrontar junto a Gabriel Musi (José Pablo Minor) para salvar su matrimonio.

Para ello, a través del Reality del Amor buscarán sacar lo mejor de sí mismos e intentar recordar por qué surgió su amor.

“Lo que intenta demostrar es que cuando una pareja se ama y quiere salir adelante, tiene que buscar todas las opciones”, dijo.

POR: Froylan Escobar