“Ya llegamos”, destaca narcopinta del CJNG en iglesia en la Ciudad de México

Las autoridades capitalinas desestiman el narcomensaje, dicen que no tiene las características de los grupos criminales

Vecinos de la lujosa zona residencial de Bosques de las Lomas, en el norponiente de la Ciudad de México, denunciaron ante las autoridades la aparición de una “narcopinta” en una de las iglesias católica de la localidad, que es atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes.

Aún sin comprobarse su veracidad, la amenaza pintada sobre un costado de la Parroquia de la Resurrección provocó el reforzamiento de la vigilancia en Bosque de las Lomas.

“Ya llegamos”, decía la advertencia cuya firma la atribuía al cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más sanguinarias que azota varios estados el país.

De acuerdo a declaraciones de los vecinos, la narcopinta se realizó la madrugada del domingo. Luego de que dieron aviso a las autoridades, el párroco ordenó cubrir el mensaje con pintura roja.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México investiga el origen de la pinta hallada la mañana del martes en dicha iglesia.

Los primeros hallazgos, indicó el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, apuntan a que no se trata de un mensaje proveniente de tal organización delictiva.

“El texto que está ahí inserto no corresponde, no es similar a los que comúnmente dejan estos grupos criminales”, indicó el funcionario, quien no aclaró cuáles son las características de los narcomensajes del temido cártel.

“Sin embargo, al tratarse de una pinta o del esquema que sea, vamos a reforzar a través del señor Procurador (Edmundo Garrido), a través del Secretario de Seguridad Pública (Raymundo Collins) la presencia”, expuso el Mandatario capitalino.

La pinta encontrada mantiene alarmados a los vecinos de esta colonia de la Delegación Miguel Hidalgo, a pesar de que las autoridades locales han manifestado que el narco no opera en la Ciudad de México, que lo que se vive es un fenómeno de narcomenudeo, “solamente”.

Además, abundó Amieva, el mensaje fue cotejada con un catálogo nacional de mensaje de organizaciones delictivas y no se ubicó que pudiera pertenecer a alguno de ellos.

El funcionario capitalino también acotó que podría tratarse de una broma.

Autoridades acudieron al lugar para investigar y entablar contacto con el párroco, aunque no se ha dado a conocer los detalles.

“De todas maneras, vamos a estar atento. No vamos a descartar, pero vamos a investigar y tener presencia contundente para saber quién ejerce esas acciones”, aseguró Amieva.

El subrprocurador de averiguaciones Previas, Guillermo Teherán anunció que su equipo ya está trabajando al respecto.

“La Policía de Investigación está trabajando puntualmente sobre de ello, las cámaras de la propia ciudad, las cámaras de particulares, los testigos para ver en qué preciso momento apareció, fijarlo, acotarlo, la pinta y también las áreas de inteligencia de la PDI están sistematizando esa información porque muy probablemente no sean las personas que ahí refiere”, indicó el funcionario capitalino.

Con información de Agencias