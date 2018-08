Cristian Castro homenajea a Juan Gabriel en su nuevo disco

El artista contó con el poyo de la familia Aguilera Salas para realizar esta producción

Con una portada vintage, de la mano del director musical Gustavo Farías, Cristian Castro estrena nuevo disco titulado Mi Tributo a Juan Gabriel a sólo unos días del segundo aniversario luctuoso del cantante.

Castro contó con el poyo de la familia Aguilera Salas para realizar esta producción, por lo que puede hacer uso de sus canciones y del nombre del Divo de Juárez en la portada de su material, que precisamente está inspirada en la del disco Espectacular, que lanzó Juan Gabriel en 1978.

El primer corte de esta producción de Sony Music es “He Venido a Pedirte Perdón”.

De acuerdo a información difundida por la disquera, el hijo de Verónica Castro siente una admiración fuerte por el ídolo de Juárez por influencia de la señora Socorro Castro Alva, su abuelita.

“Gracias a mi abuela quiero tanto a Juan Gabriel, es el compositor y cantante que más nos une y conmueve. Él significa los días más felices de mi vida junto a ella”, comentó Cristian a través de un comunicado.

En palabras de Gustavo Farías director y realizador musical del álbum, Cristian posee el rango de voz de Juan Gabriel, por lo que se animó a trabajar con él en este proyecto.

“Realizar un homenaje al autor más prolífico de la historia musical mexicana es en sí un compromiso muy serio, sin embargo, rendir tributo a su gran voz, al gran cantante que fue Juan Gabriel con sus más de 40 años de carrera, es aún todavía más serio y ambicioso”, dijo Farías en el comunicado.

“No me hubiera atrevido a hacerlo a menos que el artista tuviera el rango de voz que se requiere para hacer realmente justicia a el arte y genialidad de Juan Gabriel”, agregó.

Los temas del disco son “Yo No Sé Qué Me Pasó”, “Busca un Amor”, “Con Tu Amor”, “He Venido a Pedirte Perdón”, “Siempre en Mi Mente” y “Adiós Amor, Te Vas”.

Además están “Yo No Nací para Amar”, “Queriendo y No”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Te Sigo Amando”, “Tú a Mí No Me Hundes”, “Estoy Enamorado de Ti” y un popurrí con “Caray”, “Esta Noche Voy a Verla” y “Juntos”.