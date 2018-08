Horóscopo: La clave de los signos del zodiaco para este viernes 24 de agosto

Descubre las recomendaciones de los astros para este día

Mucho cuidado con aquellos que toman ventaja de los más desprotegidos.

Cuidado con esperar de más, sí te acobardas otros llegarán a obtener lo que tú tanto has estado esperando. Recuerda que el que no arriesga, no gana.

Sobre todas las cosas no olvides ser fiel.

Cuidado con bajar la guardia, hay muchos que como tú están dando la lucha. Sigue adelante y no decaigas. Habrá tiempo para reponer energías una vez logres alcanzar tu meta.

Sí ya sabes lo que quieres hacer, y además reconoces el camino que has de tomar, no esperes mucho, avanza y pierde el miedo.

Tu tiempo libre es sagrado, disfrútalo de lleno y no dejes que el estrés te llegue en momentos de infinita felicidad.

Trabaja en equipo, reconoce que las fuerzas compartidas hacen que todo abunde y prospera más rápido.

Lo cortés no quita lo valiente. Sea gentil.

No se deje dominar por la pasividad. Anímate y no dejes el tiempo pasar en vano.

Sigue adelante en solitario sí es que no tienes con quién caminar. Al final serán tus esfuerzos los que rendirán frutos.

No tema repetirse, siga su deseo.

Prudencia en el dinero y el amor, no estás en el momento propicio para corres riesgos. Calma.