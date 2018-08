La Víbora: ¿A alguien le sorprende la crisis matrimonial de Gloria Trevi?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Yo estoy como Alicia Machado: no le creo nada a Gloria Trevi. Y cuando digo que nada es nada. Me parece que está medio trastornada de la azotea. Por eso ahora no me sorprende eso de que su “lindo” matrimonio está en crisis. Es más, lo que me sorprende es que haya durado tanto tiempo.

¿La escucharon hace unos días en una entrevista con “El gordo y la flaca”? Ay, perdonen, se me olvida que ya nadie ve ese programa. Pero bueno, en entrevista con un presentador de ese show, dijo que en el terreno sentimental no estaba bien, que no estaba soltera, pero dio a entender que quizá pronto. Y como ella es muy fina, dijo que no estaba nada feliz con que su esposo, Armando Gómez, fuera controlador. Textualmente dijo: “Ya creen que porque te dieron el anillo y tú diste el cu… ya eres pertenencia”.

Yo lo que digo, ¿no era esto algo obvio? ¿Algo se se sabía que iba a pasar? Esta es la consecuencia de casarse con piojos, con don nadies, con mequetrefes. Era lógico que ese tipo no iba a aguantar las encueradencias de Gloria. Nunca. Por eso ahora la vemos vestida como monja, no como la vedette que fue hace 20 años. Esto es lo mismo que le pasó a Ninel Conde, a Jenni Rivera, a Paulina Rubio. Se casaron con mantenidos que después querían controlarlas como si ellos fueran los que ponen el pan en la mesa. Pues no.

Ahora que van saliendo los trapitos al sol, dicen que Armando discutía con la cantante cada vez que esta enseñaba sus carnes en los conciertos y videos. Quizá a este tipo se le olvida que media humanidad le conoce a Gloria hasta eso que les conté. Acuérdense que en todos los talleres mecánicos, por lo menos de México, colgaban muy lindos los calendarios que Trevi hizo por varios años consecutivos. De verdad que en esas imágenes no había nada para la imaginación. Que recuerde Armandito que no se casó con la madre Teresa, ¿eh?

Así se las gastan estas mujeres dizque independientes. Se echan una lapa encima y luego no saben cómo quitárselas de encima. Ya veremos cómo sale de esta la pobre Trevi.

En otras cosas, ¿quién estará más deschavetada, Yolandita Monge o su hija Noelia? Yo creo que si fuera competencia estarían empatadas, solo que Yolandita tiene 80 años, y Noelia casi 40.

En el nuevo episodio entre estas dos fieras, Yolandita supuestamente le pide a su hija que se trate su bipolaridad con un psiquiatra. A esto, Noelia le responde que la deje en paz, y le echa en cara que no la hubiera defendido del fallecido marido de Monge, al que Noelia acusa de violador y de depredador sexual.

O sea que si estaban esperando la reconciliación entre estas dos, más vale que lo borren de su mente.