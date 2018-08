¿Qué hacer cuando no te cae bien la pareja de tu amigo?

Ser sincero o guardárselo, esa es la cuestión

En las reuniones, siempre tiene cara de aburrimiento y nunca habla cuando están todos. O pasa que tu amigo o amiga está feliz, pero su pareja no para de hacerle comentarios negativos sobre todo lo que hace. O aunque no lo quieras pensar, sientes que él o ella no hace una gran combinación para tu amistad. ¿Qué pasa cuando no te cae bien la pareja de un amigo? Muchos tenemos el impulso necesario de decirlo, pero nos vemos limitados cuando pensamos en que no deberíamos meternos porque somos personas grandes. Pero también, si somos amigos, ¿por qué no podríamos decirlo?

Estas idas y vueltas que habrán llenado cafés, cervezas y chats con otros amigos es muy común. Por eso hablamos con el psicólogo Alejandro Viedma para aclarar los tantos y ver de qué manera podemos transmitir eso que nos agobia de la relación de un amigo. Según Viedma, hay que aclarar por qué uno diría algo. “Antes de expresar algo desde el impulso vendría bien dilucidar si ese amigo está en algún tipo de riesgo con la persona que lo acompaña o es por mi propio malestar o por el de mi amigo”, explicó a LA NACIÓN. ¿Lo puedo decir porque no me cae bien a mí? Viedma incluso se aventura y propone: “¿Siento celos porque, por ejemplo, ahora estoy compartiendo menos con mi amigo, entonces pongo al tercero como el que me quita tiempo con mi amigo?

Aunque la última proposición tenga poco sustento, el psicólogo aclara un buen punto: ¿Qué logramos si se lo decimos a nuestro amigo? Si lograste entender tus propias razones, excelente. Ahora, ¿cómo se lo comunicas? “Para no ser tan directo, uno como amigo podría tantear el terreno en ese tema, ver si el otro está dispuesto a escuchar y conversar sobre lo que se le quiere transmitir”, explicó el psicólogo.