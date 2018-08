La belleza y el drama de la naturaleza

La exhibición 'Wildlife Photographer of the Year' incluye fotos prestadas del Museo de Historia Natural de Londres

La nueva exhibición del Natural History Museum de Los Angeles, “Wildlife Photographer of the Year”, no solo explora la belleza de la naturaleza alrededor del planeta, sino la dramática situación que vive la flora y fauna a causa de la contaminación y depredación por parte del hombre.

“En la foto del caballo de mar llaman la atención los colores tan brillantes, pero luego te das cuenta de que [el animal] está agarrado de un hisopo, que está nadando entre basura”, dijo Kristina Lockaby, gerente general de exhibiciones del museo.

En otra imagen, la ganadora del concurso, se muestra a un rinoceronte con su cuerno cercenado, una práctica común en algunas regiones de África debido a que a esa parte del animal se le atribuyen poderes curativos.

“La intención es mostrar un espectro amplio de la naturaleza de todo el mundo a Los Angeles para que la gente vea qué tan integrados estamos con el mundo natural”, dijo Lockaby el día de la apertura de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 6 de enero.

Se trata del debut en la costa oeste de esta serie de fotografías, 99 en total, que llegan como parte de un préstamo por parte del Natural History Museum de Londres. Todas ellas, ganadoras de un concurso internacional, ilustran lo que vive el mundo natural, desde insectos tan pequeños como una mosca, hasta enormes mamíferos como el mencionado rinoceronte o los osos polares.

Esta exhibición, que inició en 1965, recibió en esta ocasión 50 mil fotos tanto de fotógrafos profesionales como de amateurs originarios de 92 países. Muestran desde la imagen de un lobo blanco caminando por la nieve con un huevo en el hocico, hasta las millones de mariposas Monarca que llegan a hibernar a un santuario a Michoacán, México.

Otras fotos impresionan por la complejidad que significó realizarlas, como la que se hizo de la inmensa parte baja de un iceberg que flota en el océano, o la de dos focas ejercitando en aguas gélidas.

Los trabajos fueron presentados por fotógrafos de China, España, Colombia, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, y los ganadores fueron elegidos por su creatividad, originalidad y excelencia técnica, y también por reflejar la extensa y diversa vida silvestre que cohabita el planeta.

“Vivimos entre la naturaleza, aunque estemos en una zona urbana, cohabitamos con la naturaleza”, dijo Lockaby.

La intención de la muestra también es ayudar al sustento y la conservación del mundo natural.

En detalle

Qué: ‘Wildlife Photographer of the Year’

Cuándo: termina el 6 de enero; lunes a domingo 9:30 am a 5 pm

Dónde: Natural History Museum, 900 Exposition Blvd., Los Angeles

Cómo: entrada al museo $12 a $20; la exhibición tiene un costo adicional de $3 para niños y $6 para adultos

Informes: (213) 763-3466 y nhm.org