William Valdés rompe el silencio: Habla de su nueva etapa en Estrella Tv y el escándalo con ex compañeros

A un año de su salida de Univision, a William Valdés le vuelve a sonreír al vida, y le llega una nueva oportunidad: ser uno de los presentadores de ‘Buenos Días Familia’, el morning show del canal más visto de Los Angeles, Estrella TV.

Sin embargo, la nueva etapa trajo consigo también un escándalo del pasado. Como te contamos, el joven cubano le dio una entrevista a la revista People en Español, en donde habría asegurado que ya no le importaba saber nada de ‘Despierta América’, ni de sus excompañeros quienes, aunque tenía una buena relación especialmente con Karla Martínez y Alan Tacher, nadie se habría acercado a él cuando estaba en depresión.

En exclusiva, William Valdés rompe el silencio y aclara lo que quiso decir, le manda un mensaje a Karla y Alan, y habla de su nueva oportunidad laboral y personal.

Pregunta: William, a un año de quedarte sin trabajo, te llega una nueva oportunidad laboral en Estrella TV, ¿cómo lo vives?

William Valdés: Feliz. Es una nueva familia, un formato totalmente diferente al de ‘Despierta América’, es más abierto, más divertido, también te cubre todo tipo de información, pero es un respiro porque somos un poquito menos formales de lo que es un morning show… Me gusta porque es refrescante para la gente que está en casa. Me tomó varios días ajustarme con mis nuevos compañeros, son excelentes, me dieron una gran bienvenida. Además el calor de la gente en las redes sociales que están súper contentos que regresé a la televisión, y que regresé en las mañanas, me han apoyado muchísimo. Siempre los nuevos comienzos son buenos.

P: ¿Cómo te sientes en esta nueva familia?

W.V.: Me siento muy bien, toca un poquito ajustarse pero la verdad, todos son espectaculares, Aylín Mujíca, igual que Yul Burkle y María Elena Anaya, y también Vanessa Arias que se incorporó ahora… Somos todos nuevos, pero nos llevamos súper bien, nos apoyamos unos a otros en las mañanas en las reuniones, y compartimos nuestras opiniones. Eso es lo más lindo que hay acá, porque cada uno tiene una opinión diferente y eso enriquece al elenco de ‘Buenos Días Familia’.

P: Estuviste un año fuera de la pantalla, ¿qué aprendiste en ese tiempo?

W.V.: Fue un momento muy difícil porque venía con un horario en la mañana, y de un día para el otro me dijeron: “Ya se acabó tu fiesta acá”… Sí fue un cambio muy grande, obviamente, pero le doy gracias a Dios que me pasó ahora y sé que me va a seguir pasando. Aprendí muchísimo la verdad. Lo más lindo de todo esto que me ha pasado con lo de Univision, es que he aprendido de mis errores como joven que soy, que obviamente cometo muchos. La verdad ha sido un año de aprendizajes. Tuve muchas ofertas antes de empezar en el programa en la mañana, pero estaba buscando algo que me gustara, que me sintiera cómodo y que me permitiera a mí hacer otras cosas, porque soy actor antes de presentador y quiero ir por ese camino… Comienzo la escuela y estoy muy contento porque vengo a ‘Buenos Días Familia’ en la mañana, y después tengo todo el día para estudiar y seguir mi camino de actor.

P:¿Cómo te recibió el público de Los Angeles?

W.V.: La verdad muy contento. El primer día, cuando ya estaba oficial aquí, la gente en las redes se volvió loca, muy feliz. La gente en la calle me reconoce, ven mucho el show aquí en Los Angeles, y me reconoce más ahora que antes.

P: En esta nueva etapa tienes un crecimiento a nivel profesional porque ahora ya no eres ‘el chico de las redes’, eres uno de los presentadores…

W.V.: Claro que sí, eso para mí es súper importante porque aquí tengo una función más estelar, porque soy parte del elenco principal del show donde, obviamente, me va a ayudar muchísimo como presentador y como periodista a crecer… Este es un escalón más en mi carrera y estoy sumamente agradecido con Estrella TV por darme la oportunidad de regresar, y hacer lo que me apasiona de ayudar a nuestro público, y estar todas las mañanas. El horario es un poco muy duro, porque tenemos que estar para el horario de la costa este, pero ahí vamos.

P: ¿Cómo te llevas con madrugar tanto, sabemos que en el pasado tuviste problemas porque los despertadores no sonaron cuando debían?

W.V.: Estando en un programa en la mañana a veces uno se va a poder quedar dormido, llegar tarde, es una cosa que no tiene explicación. La verdad no hay excusa cuando la gente llega tarde a los trabajos pero bueno, los horarios son difíciles, me he podido ajustar durmiendo dos o tres horitas en el día, y ahí me nivelo un poco. Me levanto, hago gimnasia, voy a la escuela y a las 8 pm ya estoy en la cama durmiendo. Pero la gente tiene que entender que es un horario muy fuerte, y que te puedes quedar dormido un día, dos y no importa.

P: William, sorprendieron tus declaraciones a la revista People en Español donde dijiste, entre otras cosas, que te sentías mal porque tus compañeros de ‘Despierta América’ no te habían apoyado en tu depresión, y que no querías saber ni de ellos, ni del show… ¿dijiste eso?

W.V.: Por parte de la revista People en Español fue un mal entendido cuando di la entrevista, también el título que pusieron fue absolutamente nada de lo que dije: jamás dije que no quiero tener ningún tipo de contacto con mis compañeros. Lo que dije fue que ya es muy difícil mantener contacto con gente que ya no te ves todos los días… Ya mi ciclo con ‘Despierta América’ cerró, estoy en ‘Buenos Días Familia’ muy contento. Sí mantengo contacto con alguno de ellos, no te voy a mentir. Karla Martínez y Alan Tacher son con los que más hablo, porque son mis padres de la televisión y los quiero muchísimo. Con los otros presentadores no tengo tanta conexión porque cada uno agarra su camino. Fue un mal entendido que se dio en la revista, y no es que no quiera saber nada de ‘Despierta América’ sino que mi ciclo ahí concluyó.

P:¿Qué le dices a tu público que se alegra con tu regreso, y al nuevo que te está conociendo ahora?

W.V.: Al que siempre ha estado lo que le puedo decir es que les doy las gracias infinitas porque, aunque tuve un año fuera de la televisión nacional, nunca se olvidaron de mí, me siguieron apoyando, y la verdad es que los mensajes que recibí en ese tiempo de las ganas de la gente que tenía de verme en pantalla son muchísimos. Cuando sales de la gente se olvida rápido de ti, gracias a Dios conmigo no ha sido el caso, han estado bien atentos, lo mismo con mi canal de Youtube. Les quiero dar las gracias a los que no se fueron, y a los que se están uniendo a la familia Valdés le quiero dar las gracias también por el apoyo, les prometo que los voy a divertir en la mañana y a informar como ya lo venía haciendo, que me acompañen y que la familia siga creciendo.