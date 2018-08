Afirman que Meghan Markle, la duquesa de Sussex, “vive aterrorizada”

Se cree que la familia real está ejerciendo demasiada presión sobre ella, como también lo hicieran con Lady Di

En una entrevista para el medio The Sun, el padre de la flamante princesa fue consistente y claro con lo que le sucede a Meghan Markle desde que se casó con el Príncipe Harry. “Lo veo en sus ojos, lo veo en su rostro y lo veo en su sonrisa. La he visto sonreír por años. Sé que sonríe. No me gusta el que estoy viendo ahora. Esta ni siquiera es una sonrisa teatral, esta es una sonrisa afligida”, sostuvo.

“Realmente me preocupa. Creo que está bajo demasiada presión. Hay un alto precio que pagar para estar casado con esa familia“, agregó y criticó el código de vestimenta real al que su hija está obligada. “¿Por qué en 2018 nos vestimos como en la década de 1930? ¿Por qué tienen que cubrirse las rodillas? “, preguntó.

El padre cuenta que después de la gran boda real, él solo pudo hablar por teléfono solo una vez ese día. “Desde la primera entrevista, el número de teléfono que llamo ya no funciona y no hay una dirección en la que pueda escribir, así que no tengo forma de contactar a mi hija”, denunció.

“Mi mensaje sería: ‘Te amo, te extraño, lo siento por cualquier cosa que salió mal. Y quiero ser el abuelo de su hijo y quiero estar cerca de ellos. Quiero ser parte de sus vidas. Me gustaría dejar atrás nuestras diferencias y reunirnos. Te extraño mucho”, dijo al aire.

Por otro lado, el mes pasado, una fuente le dijo al diario internacional ET que la relación de Meghan y Harry con Thomas está “fracturada”.