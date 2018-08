Histórico hotel Baltimore albergará a desamparados

La decisión forma parte de un proyecto que adquiere este tipo de edificios para proveer un hogar a quienes carecen de un techo y a aquellos con bajos ingresos

Mientras Los Ángeles continúa trabajando en proyectos de viviendas asequibles para desamparados y familias de bajos ingresos, la Fundación Healthy Housing by AHF presentó ayer viernes su cuarto edificio adquirido, donde albergará a más de 200 personas en estas condiciones.

Michael Weinstein, presidente de la AIDS Health Foundation (AHF) dijo que con la compra del histórico hotel Baltimore —ubicado en el centro de Los Ángeles— acumulan un total de 600 habitaciones que han logrado obtener en tan solo siete meses.

Las otras propiedades fueron el Hotel King Edward, localizado al cruzar la calle del Baltimore; el Hotel Madison sobre la calle 7th y el antiguo Motel Sunset 8 renombrado ‘Sunrise on Sunset’ en Hollywood.

El hotel Baltimore, ubicado sobre la cuadra 501 S. de la calle Los Ángeles, cuenta con 204 habitaciones y será reutilizado para desamparados y familias en extrema pobreza que califiquen bajo ciertos requisitos.

“La respuesta para crecer no es destruyendo, sino más bien usando los recursos que ya tenemos”, señaló Weinstein, quien aseguró que el hotel tiene un gran potencial y que actualmente se hospedan ahí alrededor de 76 personas.

“Mientras la ciudad [de Los Ángeles] se la pasa en reuniones, hablando y planeando, se les olvida que hay lugares disponibles como este”.

AAl mismo tiempo Weinstein urgió a la ciudad y al condado angelinos a tomar acciones similares mientras termina la construcción de las viviendas de la Medida HHH.

“No les estamos diciendo que esto es lo que deben hacer pero les estamos enseñando que se puede hacer”, indicó el presidente de AHF.

Agregó que no debate la idea de que se necesitan más viviendas pero añadió que no ve la razón por qué no utilizar estas habitaciones vacías mientras tanto.

“Hay muchos de estos antiguos hoteles en el área del centro de Los Ángeles que están desocupados o poco ocupados y podrían ser convertidos con éxito en viviendas de manera más rápida y menos cara que el costo de construir una nueva vivienda para los indigentes mediante las guías de la Medida HHH”, dijo Weinstein.

“Estimamos que hay hasta 5,000 habitaciones individuales [SRO] en Los Ángeles. Invitamos a representantes de Los Ángeles a tomar el modelo SRO y utilizarlo como otra forma de enfrentar la crisis de indigentes de una forma más eficiente, oportuna y compasiva”.

Para Joseph Ray, un exindigente quien desde 2015 vive en lo que era el Hotel King Edward, este tipo de ayuda es el cambio que necesitan.

“Cuando nosotros vemos a alguien que trata de ayudarnos, eso nos motiva para ayudarnos a nosotros mismos”, indicó. “Con esta ayuda esperamos poder enderezar la situación en la que nos metimos hace tiempo”.

¿Quiénes califican?

Weinstein dijo que esperan poder tener los permisos y renovaciones requeridas dentro de cuatro o cinco meses para albergar de manera permanente a los residentes del Hotel Baltimore. Una vez listo, serán calificados dependiendo de ciertos requisitos.

“Algunos de estos implican que deben demostrar que tienen algún tipo de ingreso para pagar la renta que es muy baja, ya sea por medio de un empleo o traer algún vale de la ciudad/condado”.

“Hay muchos programas en el condado y la ciudad que les pueden ayudar para obtener la elegibilidad”.

Aclaró que el monto del alquiler en el Hotel Baltimore aún no se ha especificado pero en sus otras localidades las rentas mensuales están alrededor de 400 dólares.

Las habitaciones de esta estructura son de entre 200 y 270 pies cuadrados y cuentan con una cocina pequeña y un baño. Hay otras un poco más pequeñas y con baños compartidos.

Según estadísticas de la Medida HHH, la cual cuenta con 1,200 millones de dólares en bonos para la creación de 10,000 viviendas para desamparados y familias de bajos ingresos, se espera que las primeras viviendas asequibles estén terminadas completamente para el otoño o invierno del 2019.