Descubre las verdaderas razones por las que a los hombres les gusta la “postura del perrito”

La posición del perrito es una de las favoritas de los hombres, aunque a parezca poco romántica

No es ningún secreto que los hombres siempre quieren hacerlo al estilo perrito.

Es simple: los chicos lo ven como la posición perfecta. Si un chico estuviera haciendo una lista de pros y contras de esta postura, la columna de contras estaría en blanco. Es bueno para la espalda (la de los hombres). Es relativamente segura y garantiza el placer.

Hay un montón de variaciones sutiles e importantes que se pueden emplear. Pero lo más importante, es simple y simple sexo, sin adornos.

El sexo es complicado y no siempre es bonito. Hay sudoración, gruñidos incómodos, respiración pesada, articulaciones tensas, posiciones que no funcionan para ambos miembros de la pareja, ruidos extraños, funciones corporales y la lista continúa. El estilo perrito elimina todo eso. No hay toque. Nadie encorvado sobre ti haciendo una mueca. A menos que tengas las rodillas mal, el estilo perrito es una postura bastante fácil de mantener.

Solo se trata del pene en la vagina (o trasero, según los gustos) y nada de florituras.

Para que quede claro, el sexo y hacer el amor son dos cosas totalmente diferentes, por lo que se debe saber que los hombres no prefieren el estilo perrito en todas las situaciones. Hay mejores posiciones si quieres intimidad, pero nada rivaliza con el estilo perrito si solo quieres sexo diez.

Aunque pensemos que los hombres son visuales, que les guste esta postura no quiere decir que se conformen con solo mirar la espalda de la chica. Tiene una visión completa de todo el acto.

Además, es la postura en la que él marca el ritmo y por eso se siente más en control, más poderoso. Nosotras podemos ver qué es lo que le gusta, cuál es el ritmo que mejor le funciona.

Tampoco podemos olvidar que es la postura que se siente muy, muy cerca de tener sexo anal. Muchos hombres sienten curiosidad acerca del anal, pero es comprensible que no sea algo que practiquen todos los días. Así que, el perrito es una opción para ellos.

Es por eso que el estilo perrito a menudo se trata como una gran final. No comienzas a lo perrito, y si lo haces, ciertamente no bajas en misionero a mitad de camino. El estilo perrito es el vértice, el clímax y todo lo demás después de la caída de la acción.

Además, pueden comprobar lo bien que funciona tu rutina de ejercicios para que tu trasero luzca súper sexy.