Grisexual, ¿sabes lo que es?

El sexo sin amor es válido, el amor sin sexo también

En una época en la que todo parece estar aceptado, poco hablamos de la asexualidad.

Pero así como es aceptable la homosexualidad, la bisexualidad, el poliamor, la monogamia u otras opciones, también lo es la asexualidad, que implica no sentir atracción sexual por nadie.

Si se presta poca atención a la asexualidad, menos todavía se conoce la grisexualidad.

Si no sabes lo que es te lo intentamos explicar:

Las personas grisexuales pueden tener diferentes actitudes en cuanto a la sexualidad. Por ejemplo, sólo sienten deseo sexual hacia determinadas personas en circunstancias específicas.

Sí que sienten atracción sexual, pero no tienen deseo de hacer algo al respecto. No sienten ganas de modificar su vida por aliviar su deseo. Podemos decir que tienen sentimientos confusos en lo que a sexualidad se refiere.

Otro dato a tener en cuenta es que la atracción sexual no es algo importante para ellos en general. Por eso se denomina así, con ese color para definir el comportamiento: gris.

La grisexualidad no es evidente en alguien cuando lo ves caminando por la calle, así que no sufren discriminación directa o evidente. Pero esto no quiere decir que no sufran o que sea fácil para ellos vivir en un mundo hipersexualizado donde todo se sexualiza y se vende a través del deseo sexual.

Todas las opciones e identificaciones sexuales son válidas, no hay que juzgar a nadie.