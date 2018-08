“La policía de Huntington Park lo entregó a la Migra”, dice compañera de inmigrante arrestado por orinar en la calle

Orinar en público es una ofensa menor, no es motivo para entregar a un inmigrante a migración, dice el abogado Gálvez

A Michelle García, no le queda duda de que el arresto de su compañero Brian Cerano Pulido por parte de la policía de Huntington Park y su posterior entrega al Servicio de Migración y Aduanas (ICE), fue un acto de racismo y una violación a la Ley Santuario de California.

“Orinar en la vía pública amerita una multa, pero no entregar a la persona al ICE”, dice García quien espera un hijo con Cerano Pulido.

‘Es una mentira todo lo que está diciendo la policía. Solo quieren lavarse las manos. Ellos están mitiendo y violando una ley estatal”, enfatiza.

La Ley Santuario de California, la SB54 establece que las policías locales y estatales solo pueden entregar a un detenido al ICE si ha cometido un delito grave. Orinar en la vía pública está considerado una falta menor.

García dice que el lunes 20 de agosto ella y Brian caminaban por la avenida Pacific y la calle Slausson de la ciudad de Huntington Park, cuando Cerano Pulido ya no aguantó las ganas de orinar.

“Habíamos salido de una tienda en Huntington Park. Eran como las 8 de la noche. Brian se puso a orinar detrás de un árbol. Yo lo estaba cubriendo. En el momento que me moví, lo miró un policía que iba en una patrulla y empezó a gritarnos en inglés que nos acercáramos”, recuerda.

García dice que el policía fue muy grosero con ellos, y ni siquiera al ver su avanzado estado de embarazo de seis meses, le bajó el volumen a sus gritos. “Me gritó bien feo”, se queja Michelle García.

Al principio pensaban que solo les iba a dar una multa. Cuando la Policía se lo llevó bajo arresto a la Comisaría, insistieron en que no tenía caso que se quedara toda la noche ahí. “Me dijeron que me fuera a la casa. Yo no podía dormir, y estuve llamando por la noche, pero nunca pude hablar con él”, dice.

A las 8 de la mañana, ella regresó a los separos de la policía de Huntington Park y pidió ver a su compañero. “Me dijeron que no podía verlo porque estaban esperando a Migración. No pude hablar con él hasta media mañana cuando ya lo tenía ICE en el centro de Los Ángeles”, cuenta.

“Ahora lo tienen en la cárcel Theo Lacy en el condado de Orange. Está súper asustado, nervioso, triste, llorando. Yo en cambio me siento súper mal. No es nada agradable vivir un embarazo sola y con el padre de tu hijo detenido” comparte.

A través de un comunicado, el Departamento de Policía de Huntington Park negó haber contribuido a la entrega de de Cerano Pulido al ICE.

“El Departamento de Policía de Huntington Park no funciona como una agencia civil de inmigración para el gobierno federal. Sin embargo, en algunos casos, los oficiales pueden arrestar sospechosos criminales buscados por violar la ley”, dijeron.

Agregaron que los oficiales de Huntington Park generalmente desconocen el estatus migratorio de una persona y no tienen obligación de contactar al ICE.

Pero las autoridades federales pueden enterarse que una persona es indocumentada cuando es arrestada y procesada al tomarles las huellas dactilares y otros datos son suministrados al FBI al ser procesados.

Michelle García dice que el policía que arrestó al padre de su hijo era un policía latino blanco que a todas luces se veía que era racista. “Lo sé por el trato tan agresivo que nos dio. Le pidió su identificación, y él mostró su matrícula consular que da el consulado de México. En la policía dijeron que su identificación era un problema, pero no aclararon cuál. Luego no lo dejaron hablar con nadie”, dice.

Brian Cerano Pulido tiene 20 años. Trabaja en una recicladora de telas. Lleva una relación de casi tres años con Michelle García. Ella dice que su compañero no tiene antecedentes penales ni en México ni en Estados Unidos. Solo tiene dos infracciones menores de tránsito, una de ellas por dar una vuelta equivocada. Michelle y Brian viven en el sur centro de Los Ángeles. Ambos son inmigrantes mexicanos y esperan a su primer hijo.

El abogado en inmigración Alex Gálvez también está seguro que se violó la Ley Santuario con la detención del muchacho. ‘Está claro que la Ciudad lo entregó a Migración. Nunca vio a un juez criminal y nunca tuvo cargos criminales. Orinar en la calle es un delito menor“, recalca.

En el condado de Los Ángeles se considera una ofensa menor, orinar en público y es sujeto a una multa de 1,000 dólares o seis meses de cárcel, aunque esto último es muy poco probable que ocurra en la práctica.

Gálvez, quien se ha hecho cargo de la defensa de Cerano, dice que habla mucho del racismo que hay en Huntington Park, el que nunca se hayan declarado una Ciudad Santuario como sí lo hizo Santa Ana.

“Es muy triste porque el alcalde es de origen guatemalteco. Y Huntington Park es una ciudad donde la mayoría son latinos”, comenta

El alcalde Huntington Park, Jhonny Pineda se sumó a las declaraciones del Departamento de Policía de Huntington Park.

“Brian es un muchacho que no tiene delitos. Podemos probar que él sufre una hernia que le impide aguantar por mucho tiempo la orina. Él ya tenía programada una cirugía para removerle la hernia”, observa el abogado Gálvez.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario del ICE sobre el arresto de Brian Cerano. Según se dijo extraoficialmente, el muchacho tenía su visa de turista expirada. Michelle dice que a ellos no se les informó nada de eso.