Esquina migratoria: ¿se puede solicitar una cita con un juez de migración?

Soy ciudadano. tengo un hermano que tiene orden de deportación y quiero ayudarlo. Quisiera sacar una cita con un juez de migración. ¿Es posible hacerlo?

Es un gesto muy noble de tu parte querer ayudar a tu hermano, sin embargo no es posible solicitar una cita con un juez.

Regularmente, estar frente a un juez de inmigración es parte de un proceso que tu hermano tendrá que seguir y no siempre hay esa opción.

Para las leyes migratorias cada caso es diferente.

Hay muchos elementos que determinan la necesidad de estar ante un juez y necesitaría mas información sobre la situación de tu hermano.

Mientras tanto, como ciudadano de los Estados Unidos tu puedes votar a favor o en contra de las nuevas leyes migratorias propuestas en el Congreso para ayudar a toda la comunidad migrante.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio