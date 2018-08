Exigen censura para Sin Senos Sí Hay Paraíso por esta fuerte escena sexual

Aseguran que es pornografía, ¿tú qué piensas?

El capítulo del pasado viernes de Sin Senos Sí Hay Paraíso que Telemundo ha dado mucho de qué hablar y hasta ha levantado las voces que exigen censura para la producción. Todo por una escena de cama protagonizada por Carmen Villalobos y Roberto Manrique.

Y es que el encuentro sexual que tuvieron Catalina ‘la grande’ y Santiago tuvo momentos muy explícitos que incomodaron a algunos televidentes que calificaron la escena digna de una película porno.

“¿Qué es esto? ¿pornografía?”, “Qué intenso… me parece demasiado, ¿no deben de censurarla?”, “Esto no es arte, no sé por qué la televisión permite que estas escenas se publiquen y anden por ahí en las redes, por eso es que hay tanta perdición en la juventud”, “Yo solo pienso a saber cómo se ponen las parejas de los actores cuando ven estas escenas”, fueron algunas de las quejas que los usuarios plasmaron en la zona de comentarios de la cuenta de Instagram de la telenovela.

Aunque la trama de Sin Senos Sí Hay Paraíso es de naturaleza sexual, en esta escena sí se notó una dirección más atrevida que a otro tanto de espectadores dejó muy satisfechos.

“Excelente escena”, “Me encantó el papel de los dos”, “Son profesionales y lo demuestran”, contraatacaron fans recalcitrantes.

Para los que exigieron censura y aseguraron que era pornografía, hubo respuestas contundentes: “Dios mio he visto comentarios de que si es pornografía y no se cuantas más… Por favor como si no hicieran lo mismo con sus parejas hay que tener mente abierta, aparte el contexto de la novela se trata de algunas escenas de ese tipo y yo pornografía en ningún lado veo porque hasta le tapan sus pechos a Carmen Villalobos que gente por Dios con su doble moral si van a criticar mejor ni vean la novela…. Y por cierto estuvieron buenísimas las escenas !!!”, respondió uno más.

¿Qué opinas?