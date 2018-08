Aunque es difícil preveer quien se verá afectado por la enfermedad siempre se pueden tomar acciones de cuidado de la salud

Es importante que sepas que la diabetes es una enfermedad que afecta la forma en la que el cuerpo usa la glucosa, que es el principal tipo de azúcar en la sangre. Ella procede de los alimentos que ingerimos, representa la principal fuente de energía que necesita el cuerpo. La insulina es necesaria en este proceso. No obstante si alguien sufre de diabetes es porque su cuerpo no fabrica bien la insulina o no funciona como debería.

Existen dos tipos:

Diabetes tipo 1: Se origina cuando el sistema inmunitario ataca el páncreas destruyendo las células encargadas de fabricar insulina.

Diabetes tipo 2: Se genera cuando el páncreas aún es capaz de fabricar insulina, pero el cuerpo no responde como debería.

En ambos casos, la glucosa no es capaz de entrar en las células con normalidad. Generando las concentraciones de azúcar en la sangre lo que ocasiona malestar al paciente.

¿Se puede prevenir el diabetes tipo 1?

No se puede prevenir, los médicos no pueden saber aún quien la desarrollará y quién no.

Lo científicos creen que esta enfermedad guarda relación con los genes. Pero el sólo hecho de heredad los genes de la diabetes no bastan para desarrollar la enfermedad. En la mayor de las situaciones un niño debe exponerse a algo mas, a un virus, para el desarrollo de la diabetes tipo 1.

No es contagiosa.

Comer mucha azúcar no la produce.

No existe un modo confiable de predecir quien puede desarrollar esta enfermedad. Aunque existe un examen de sangre que es capaz de detectar los signos principales de esta enfermedad. Aunque los médicos no pueden hacer nada para detener el desarrollo de la enfermedad en los niños cuyo diagnóstico da positivo.

¿Se puede prevenir la diabetes tipo 2?

A distinción de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 en ocasiones se puede prevenir. El aumento constante de peso, la obesidad, una vida sedentaria, son factores que exponen a una persona a desarrollar diabetes tipo 2.

Aunque hace tiempo quienes tenían mas posibilidad de contraerla eran los adultos, en la actualidad tanto niños como adolescentes han resultado afectados.

Es por esto que se recomienda:

Llevar una alimentación nutritiva y balanceada.

Realizar algún tipo de actividad física.

Limita el consumo de alimentos de con exceso de azúcar.

¿Quién se encuentra en riesgo de padecer diabetes tipo 2?

Muchas personas se encuentran en riespo de padecerla, aunque sus posibilidades aumentan de acuerdo a la combinación de factores de riesgo como los genes y el estilo de vida. En este caso se incluyen quienes: