¿Cómo puede afectar la contaminación a tu cerebro?

Un nuevo estudio sobre la contaminación del aire en China puso de manifiesto la relación entre la exposición al aire contaminado y la pérdida de las habilidades cognitivas. Los más afectados son las personas mayores, sobre todo los hombres

La exposición crónica a niveles elevados de contaminación en el aire puede estar vinculada al desempeño cognitivo.

Ésta es la conclusión de una investigación llevada a cabo en China, que indica que el efecto dañino del aire tóxico en la sociedad es mucho más profundo de lo que se sospechaba.

De acuerdo a los investigadores —de la Universidad de Pekín, en China y la Universidad de Yale, en Estados Unidos, entre otros— el impacto negativo aumenta con la edad y afecta más a los hombres con bajos niveles de educación.

El estudio, que se desarrolló a lo largo de cuatro años, se centró en las capacidades verbales y matemáticas de 20,000 hombres y mujeres de diferentes edades en China.

Los científicos creen que los resultados tienen relevancia global, ya que más del 90% de la población urbana del mundo vive en ambientes donde la contaminación del aire supera los límites considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud.

Pese a establecer un vínculo entre contaminación y resultados pobres en los exámenes de lengua y matemática, el estudio no prueba una relación causa efecto.

La investigación se basó en mediciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas de un diámetro menor de 10 micrómetros tomadas en la zona donde vivían los participantes del estudio.

No está claro cuánto contribuye cada uno de estos elementos al problema.

El monóxido de carbono, el ozono y las partículas más grandes no fueron incluidas en el estudio.

Los más vulnerables

Descrito como un “asesino invisible”, la contaminación del aire causa cerca de siete millones de muertes prematuras al año en el mundo, de acuerdo con la OMS.

“Tenemos evidencia de que el efecto de la contaminación del aire en las pruebas verbales se vuelve más pronunciado a medida que la gente envejece, especialmente en los hombres y las personas con menos educación”, dice el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La contaminación, sugiere el estudio, aumenta el riesgo de padecer enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otras formas de demencia.

“Nuestras muestras nos permiten examinar el impacto de la contaminación del aire a medida que la gente envejece. Nuestros resultados (sobre el impacto) en el proceso de la vida son bastante novedosos”, le explicó a la BBC Xi Chen, de la la Escuela Yale de Salud Pública.

Estudio minucioso

Como parte del estudio, los investigadores analizaron los exámenes de personas de ambos sexos, desde los 10 años en adelante, entre 2010 y 2014.

Los participantes debían contestar 24 preguntas básicas de matemáticas y 34 preguntas de reconocimiento de palabras.

Estudios previos ya habían encontrado que la contaminación tenía un impacto en las habilidades cognitivas de los estudiantes.

“Este último estudio, coincide con investigaciones anteriores”, explica Derrick Ho, del Hong Kong Polytechnic, quien ha trabajado en los efectos sobre la salud de eventos climáticos extremos como la neblina.

“Lo que es nuevo en este estudio es el foco en China y el hecho de que es muy detallado en comparación con muchos otros estudios”, le dijo el científico a la BBC.

“También es nueva la diferenciación en cuanto al género y la edad”.

Trabajos al aire libre

Se estima que muchos contaminantes afectan directamente la química del cerebro de varias formas. Por ejemplo, la materia particulada puede trasportar toxinas a través de pequeños pasajes y entrar directamente al cerebro.

Algunos contaminantes pueden también tener un impacto psicológico (pueden aumentar el riesgo de depresión).

Contaminación del aire en el mundo

Cerca de 7 millones de personas mueren al año debido a la exposición a aire contaminado

La contaminación del aire provocó 4,2 millones de muertes en 2016

91% de la población mundial vive en lugares donde la contaminación excede los límites recomendados por la OMS

De las 20 ciudades más contaminadas, 14 están en India

9 de cada 10 personas respira aire contaminado

Fuente: OMS

Una de las razones por la que los investigadores creen que los hombres mayores con menos educación son los más afectados por la exposición crónica a la contaminación del aire es que estos suelen hacer trabajos manuales al aire libre.

“Nuestros resultados sobre el efecto dañino en las capacidades cognitivas, sobre todo en el cerebro que envejece, implican que el efecto indirecto en el bienestar social puede ser mucho más amplio de los que se pensaba”, dicen los investigadores.

“Para las personas mayores (aquellas de más de 55 años) los efectos pueden ser muy difíciles de mitigar dada la acumulación de la exposición a largo plazo”, señala Xi.

“Esto es muy preocupante ya que todos sabemos que la gente suele tener que tomar decisiones financieras importantes en la vejez, como cuándo jubilarse, qué plan de cobertura de salud es mejor…”.

El estudio indica que si bien su foco se centró en China, los resultados pueden arrojar luz sobre la situación en otros países en desarrollo con severos problemas de contaminación del aire.

