Empresarios mexicanos aún tienen sus “reservas” frente al TLCAN

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador empresarial dijo que se requiere de firmeza

MEXICO – Mientras la Bolsa Mexicana de Valores y el peso brincaron de optimismo con ganancias notables tras el anuncio de un acuerdo bilateral base entre México y Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), los empresarios optaron por una celebración más austera y una petición muy concreta: la incorporación de Canadá.

“Hemos alcanzado avances importantes, pero hoy más que nunca, se requieren posiciones firmes de México para que el TLCAN 2.0 garantice certidumbre jurídica a la inversión, acelere el desarrollo de nuestro país y genere más y mejores empleos”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una de las organizaciones que ha empujado el proceso incluso con un grupo permanente de vigilancia en cada ronda.

“Los tiempos políticos no deben condicionar ni acelerar artificialmente la negociación… Confiamos en que en las próximas horas y días se puedan consolidar los progresos y que próximamente Canadá se sume a la conversación”.

Entre los acuerdos que peleó y ganó México se encuentra el gravamen cero para los productos agrícolas que el presidente Donald Trump quería condicionar al envío temporal, o sea, cuando en su país no hubiera producción; Estados Unidos, por su parte, ganó que el 40% de las partes de un automóvil se produzcan en países donde se gane al menos 16 dólares la hora, un tope que deja en desventaja a México.

Los analistas coinciden en que el nuevo acuerdo tiene puntos positivos como la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y la inclusión de derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la prohibición de la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso y la garantía de protección de trabajadores migrantes legales y términos más fuertes para la protección de derechos de autor, entre otros.

A partir de ahora, los acuerdos a los que llegue EEUU con Canadá dependeré si el acuerdo es bilateral o tripartita. Por ahora, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, consideró que el acuerdo hasta ahora quita la incertidumbre que vive México desde el triunfo de Trump, quien había prometido en campaña salirse del TLCAN. “Podemos prever que será bueno pero aún hacen falta las aprobaciones en los Congresos”.

Por otro lado, el recién anunciado acuerdo comercial entre México y Estados Unidos no incluye uno de los temas más polémicos de la relación ni sirve de pago para un muro fronterizo, según dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

La analista en política internacional, Brenda Estefan, considera que México de cualquier manera ha ganado y si los canadienses no logran acuerdos con EU no sería una traición: “México le pidió en su momento a Canadá que fueran en conjunto y éste no quiso”.