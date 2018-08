ICE detiene a padre de seis hijos como si fuera peligroso delincuente

Tenía en su récord una deportación previa y dos ofensas por manejar en estado de ebriedad

Apenas había dado la vuelta de su casa en la ciudad de Lancaster, cuando entre cinco y siete camionetas con vidrios oscuros se fueron detrás del auto conducido por Heladio Talavera, le cerraron el paso y lo obligaron a detenerse.

“Se bajaron varios agentes de migración. ‘¿De quién es el vehículo?’ preguntaron. ‘¿Cuál es tu nombre?’ Heladio, respondió mi esposo. ‘¡Muéstranos tu identificación!’ Les dio su matrícula consular de México. Le pidieron que se bajara del vehículo. En cuestión de segundos lo arrestaron y se lo llevaron”, relata Cristina Talavera, quien fue testigo del arresto ya que iba en el mismo auto conducido por su esposo.

“Esto ocurrió el viernes 27 de julio a las 6:50 de la mañana. Nosotros íbamos al trabajo al Valle de San Fernando cuando nos detuvieron. Mi esposo se dedica a la pintura. Antes vivíamos en Pacoima, pero como las rentas se pusieron tan caras, nos mudamos a Lancaster. Íbamos a trabajar al Valle todos los días”, explica la mujer.

Talavera es un inmigrante de Michoacán, México, de 38 años de edad. Sus padres lo trajeron a Estados Unidos cuando tenía 13 años, en 1994.

Una vida juntos y deportación

“Nos conocimos en la escuela, y nos casamos cuando yo tenía 16 años. Yo ya había sido madre a los 15 años. Y cuando me casé con Heladio, ya tenía una niña, ahora de 21 años. Él siempre vio a mi hija mayor como suya”, platica.

Heladio y Cristina tuvieron cinco hijas más, que ahora tienen 18, 15, 13, 10 y 5 años. Cristina está en espera de su sexto hijo. “Tengo cuatro meses y mi embarazo es de alto riesgo”, precisa.

Cristina nació en Estados Unidos y solicitó la residencia de su esposo a través de la forma 245 (i).

“El problema fue que le dieron un DUI (multa por manejar bajo la influencia del alcohol) en abril de 2008. Como nunca cumplió con lo que le ordenó la Corte, lo arrestaron en enero de 2009. Lo entregaron a migración y lo hicieron firmar una deportación voluntaria”, dice.

Talavera fue deportado en febrero de 2009, pero ese mismo día reingresó a Estados Unidos.

Otro DUI

Todo estuvo bien hasta que este año, en abril, lo detuvieron y le dieron otra multa por DUI. “Esta última es debatible. Yo iba en el auto cuando la policía nos detuvo. El agente no pudo comprobar que mi esposo había tomado por encima de los niveles permitidos. Al no salir positivo, decidió llevarlo a la policía para allá volverle a hacer la prueba del alcoholímetro que porque su máquina no servía”, relata Cristina.

Dice que ella considera ese segundo DUI que le dieron a Talavera como un caso racista. Sin embargo, sostiene que esta vez su esposo sí cumplió con todo lo que le ordenaron. “Fue a sesiones de alcohólicos anónimos, a la escuela de tráfico y a los citatorios en la corte”, indica.

Pero portarse bien no sirvió de nada para los agentes de migración que fueron por él a arrestarlo, a la salida de su casa.

Ahora su esposo se encuentra en el centro de detención de ICE James Musick en la ciudad de Irvine, en el condado de Orange. “Está muy deprimido y triste. Le ayuda mucho que se ha metido a un estudio bíblico. Antes de su detención, él tenía mucho miedo de que la migra fuera a venir por él. Cada rato me lo decía. Le preocupaba mucho lo que pudiera pasar con su familia”, dice.

Familia afectada

Las más afectadas con su detención son sus hijas, asegura. “Están muy deprimidas y yendo a terapia. La niña de nueve años decidió pasar su cumpleaños visitando a su padre. Es lo más doloroso por lo que ha pasado ”, dice.

Además del daño emocional, sostiene que el arresto de su esposo ha afectado sus finanzas. “Por andar en las vueltas, perdí mi empleo en un centro de cuidado de personas discapacitadas en Pacoima. Solo me daban siete horas al día de trabajo, pero me despidieron por haber faltado. No me creyeron que andaba ocupada. Apenas voy a solicitar el desempleo, pero creo que voy a tener que dejar la casa que rentamos en Lancaster. Sin mi esposo yo no la pueda pagar, y hasta ahora no recibo beneficios por los niñas”, se lamenta.

Amigos de la familia le ayudaron a abrir una cuenta en el sitio GoFundme para apoyarse con los gastos mientras se define la situación de su esposo. La meta es recaudar 7,000 dólares, pero solo han podido juntar 50 dólares, y aún está batallando para comprar los útiles escolares para sus hijas.

El martes es su última corte en Los Ángeles donde se definirá el futuro de su esposo. “La verdad estoy haciendo hasta lo imposible porque le pongan una fianza y lo dejen salir. ¡Lo extraño mucho! Hacíamos todo juntos. La separación de familias es muy fea. Mi esposo cometió un error al manejar ebrio. Pero se ha enmendado, y él estaba luchando por un futuro mejor para su familia”, dice.

Critica las forma y métodos de los agentes de ICE que detuvieron a su esposo. “Montaron todo un operativo para arrestarlo como si fuera un criminal muy peligroso”, observa.

La Opinión se encuentra a la espera de un reporte de ICE sobre las razones de la detención de Heladio Talavera.