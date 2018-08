10 problemas con el pene que no debes ignorar

Las exploraciones en los aparatos genitales son necesarias para detectar cualquier posible problema

Estás familiarizado con tu propio pene y seguro que todo está en orden, pero existen algunas condiciones de salud aparentemente comunes que podrían ser motivo de preocupación.

Si experimentas algunos síntomas que te contamos a continuación, no estaría de más que acudieras al doctor ​​lo antes posible.

Parches o manchas en la piel

Si notas una franja rojiza y aterciopelada de la piel en el eje de tu pene, justo debajo de la cabeza háztelo mirar. Podría ser un poco de piel irritada, pero si el parche no es doloroso o sensible al tacto y si no has tenido relaciones sexuales recientemente, lo que normalmente causaría ese tipo de irritación, el parche rojo podría ser un signo de cáncer de pene, afirma Ryan Terlecki, MD, urólogo de Centro Médico Bautista de Wake Forest University. Si se descubre lo suficientemente temprano, un tratamiento tópico o una cirugía superficial podrían solucionarlo. Pero si esperas demasiado, puede ser fatal advierte Terlecki a la revista Men’s Health.

Si sientes la piel tirante

La piel en la cabeza de tu pene puede sentirse un poco apretada, como una camisa que se encogió en el lavado. También puedes ver algunas manchas blanquecinas en la misma área. Ya sea que sientas o no dolor, podrías estar lidiando con algo llamado liquen escleroso, una condición de la piel que puede ser causada por una hormona o un desequilibrio del sistema inmune. Deberías estar especialmente preocupado si no estás circuncidado o sientes que tienes que empujar mientras orinas. Si no se trata, el liquen escleroso podría provocar un bloqueo total de las vías urinarias.

Ten cuidado con la curvatura de tu miembro

Si tu erección siempre ha tenido una curva suave, pero la curva parece ser un poco más severa últimamente, es posible que se trate de una enfermedad llamada Peyronie, explica Joseph Sonstein, M.D., de la División Médica de la Universidad de Texas. Es una acumulación de tejido cicatricial calcificado, afirma el experto. Si no se trata, podría provocar dolor durante el sexo, una curvatura del pene más extrema y un mayor riesgo de pene roto. Las opciones de tratamiento dependen de la gravedad del caso, pero incluyen inyecciones de enzimas o solución salina, o incluso cirugía.

Observa si hay sangre en el agua.

Si notas sangre en la orina, podría ser un signo de cálculos renales o una próstata agrandada. Dicho esto, “en el mundo de la medicina, la sangre en la orina” también es un signo notorio de cáncer de vejiga. Si tu orina parece estar bien, pero notas un pequeño parche de sangre en tus calzoncillos o ropa interior, no te asustes. Observa el escroto y la diáfisis buscando pequeñas manchas de color cereza o azul, según informa Men’s Health.. Si las manchas están diseminadas y parecen ser la fuente de la sangre, es casi seguro que son angioqueratomas, que son inofensivos.

Un tramo lleno de pequeños bultos.

El cáncer de testículo es más común entre los hombres de entre 20 y 35 años. Los signos reveladores son masas duras e indoloras o protuberancias en los testículos. Si se detecta temprano, el 99% de los casos son curables. Y por esa razón, se una exploración exhaustiva al menos una vez al mes para verificar cualquier anomalía. Una ducha tibia (cuando los testículos tienden a alejarse mucho de su cuerpo) es un buen lugar para realizar este autoexamen.

Picazón del pene.

Si realmente te pica, hay varias cosas que debes tener en cuenta. La picazón es un síntoma común de las infecciones por hongos, como la candidiasis, también conocida como infección por hongos. También puede ser un síntoma de balanitis, que es la inflamación del prepucio o la cabeza del pene. Esto puede ser causado por la falta de higiene y las infecciones de transmisión sexual (ITS), como el herpes. Tu médico realizará las pruebas si es necesario, pero a menudo puede diagnosticar la afección basándose en la apariencia.

Secreción del pene

La uretritis es el término médico para la secreción del pene, que puede ocurrir cuando el tubo entre la vejiga y el extremo del pene está inflamado. Algunos hombres pueden experimentar un dolor ardiente o una necesidad urgente de orinar, pero la mayoría de los hombres no sienten ningún síntoma. La causa más común de uretritis es la gonorrea y la uretritis no gonocócica (HGU). Esto es más común en hombres más jóvenes, especialmente hombres que tienen sexo con otros hombres. Si experimentas descarga del pene, no practiques relaciones sexuales con tu pareja hasta que ambos hayan sido examinados y cualquier infección haya sido analizada y eliminada.

Disfunción eréctil.

Esto sucede cuando los hombres no pueden mantener una erección el tiempo suficiente para tener relaciones sexuales, o cuando físicamente no pueden ponerse erectos en absoluto (este último es más común entre los hombres mayores). Varios factores pueden contribuir a la disfunción eréctil, incluidos los problemas de circulación, la diabetes y la falta de testosterona. Otras posibles causas incluyen el abuso de alcohol y drogas, pérdida de sangre a través de las venas del pene o demasiado estrés y ansiedad.

Bultos o verrugas

Si tiene pequeños bultos a lo largo del pene, podrían ser verrugas genitales, que con mayor frecuencia son causadas por el VPH (virus del papiloma humano). Aunque es muy común, el VPH se transmite a través del contacto piel con piel, principalmente durante las relaciones sexuales. Las propias verrugas se pueden eliminar mediante tratamientos con láser, congelación o cirugía, pero el VPH en sí mismo es incurable.

Puntos en tu pene.

Las manchas comunes e inofensivas en tu pene o escroto podrían ser el resultado de irritantes ambientales, pero si también experimentas dolor, podría ser el resultado de una ITS, como el herpes genital o la sífilis. O podría ser una reacción a medicamentos recetados. Si el dolor dura más de 2 semanas, ve a ver a un médico. Y si se trata de un cabello encarnado, se puede tratar rápidamente aplicando un paño tibio durante 30 segundos dos veces al día.