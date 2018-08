Condones de piel de cordero, ¡así son!

Estos condones no se pueden con aceites, pero se puede usar con agua y lubricantes a base de silicona

Si practicas sexo seguro, seguramente estés al tanto del amplio mercado de los condones.

Desde colores hasta texturas y sabores, realmente hay una cantidad interminable de estilos para elegir. Pero cuando pensábamos que todo estaba inventado, ahora todo se limita a dos opciones: látex o piel de cordero.

Lisa Finn, una educadora sexual de la tienda de juguetes sexuales Babeland de la ciudad de Nueva York, afirma que sí que están hechos de piel de cordero reales, según informa la revista Men’s Health.

“La piel de cordero es el nombre coloquial del material”, dice Finn. “Se llaman condones de membrana natural. Esto se debe a que están hechos de la membrana intestinal de un cordero “.

El primer uso registrado de un condón de piel de cordero se remonta al mito del Rey Minos, de Creta. Se dijo que su esposa había insertado una vejiga de cabra en su vagina para protegerse de su semen, que estaba lleno de escorpiones y serpientes. Y aunque el Rey Minos puede o no haber sido real, hay evidencia de que las personas reutilizaban los condones de piel de cordero una y otra vez como una forma de prevenir el embarazo.

Debido a que los condones de piel de cordero están hechos de materiales naturales, Finn concluye que son uno de los condones que más sensación natural aportan de todos los existentes en el mercado. Una buena opción para las personas que se quejan de experimentar pérdida de sensibilidad con los clásicos condones de látex.

“Los condones de piel de cordero transmiten calor corporal mejor que el látex, y por lo tanto ofrecen una sensación más natural. Eso es porque son porosos”, cuenta Finn.

Lo único malo es que no protegen con las enfermedades de transmisión sexual.

Sí, has leído bien Una de las razones por las que los condones de piel de cordero han perdido vigencia en los últimos años es porque no son exactamente “infalibles”. El material en sí está trenzado para evitar la entrada de esperma, por lo que es eficaz para evitar el embarazo. Pero las trenzas no son lo suficientemente pequeñas como para contener los fluidos que transmiten las ITS, como el VIH o el herpes.

“Los condones de piel de cordero solo deben usarse con parejas con las que sea monógamo o cuyo estado de salud se conozca”, dice Finn.

El precio tampoco acompaña, ya que no son baratos. Una caja de 10 de condones puede costar $18.85 frente a los $14.47 dólares por una caja de 36 que cuestan los de látex.

Si quieres algo que se sienta como un condón de piel de cordero, pero tiene todos los beneficios de los condones de látex, se recomienda usar los que estén fabricados con poliisopreno.

El poliisopreno es más elástico que el látex, pero ofrece todos los beneficios de los condones de látex, como la protección contra las ITS y el embarazo. “Este material es muy suave y delgado y transmite calor similar al de piel de cordero, aunque no tan bien como la piel de cordero. No se puede usar con aceites, tampoco se puede usar con agua y lubricantes a base de silicona”, afirma Finn.