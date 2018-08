Exgerente de la ciudad de Maywood es acusado de acoso sexual

Según la demanda, el alcalde y el abogado de la ciudad sabía del problema

Rose Vásquez, una empleada de la ciudad de Maywood, demandó por acoso sexual al exgerente de la Ciudad, Reuben Martínez, quien hace seis meses pidió una licencia para retirarse del cargo por supuesto estrés.

El pedido para ausentarse de su posición como administrador municipal se dio al mismo tiempo que una acusación en su contra era entablada en el Departamento de Empleo y Vivienda Justa (DFEH) por discriminación y acoso sexual, y represalias por reportar el incidente y resistirse a este acoso.

Vásquez comenzó a laborar para la ciudad de Meywood como secretaria el 8 de mayo de 2017. Martínez fue contratado de emergencia un año antes en abril de 2016 por el alcalde Ramón Medina.

Según indica la demanda, fue contratado sin entrevistar a otros candidatos, sin publicar que esa vacante estaba abierta. Tampoco tenía experiencia en la administración pública. Había sido gerente de proyectos de la empresa Boeing, y cliente del taller mecánico propiedad del alcalde de la ciudad.

Comienzan los problemas

Todo inició en mayo de 2017, cuando Martínez empezó a invitar a salir socialmente a Vásquez. Él negó que estuviera casado. Comenzó a presionarla para que que aceptara sus invitaciones hasta que físicamente la asaltó después de que la rechazó, según describe la acusación.

La demandante, una madre soltera, dice que sí salió con él algunas veces a comer y tomar unos tragos porque era su jefe. Y también aceptó que la llevara a su casa porque ella no tenía un auto.

Poco tiempo después le ofreció ser su secretaria con un sueldo de 37 dólares por hora y el compromiso de un aumento salarial de tres dólares más después de tres meses. Después de aceptar su oferta laboral, le bajó el sueldo a 25 dólares por hora.

Reporta que durante la jornada laboral, muchas veces le hizo comentarios incómodos diciéndole que estaba “muy sexy y le quitaba el aliento”.

Según se indica en la demanda, el alcalde y otros funcionarios no hicieron nada. También señala que ella no es la única acosada por el ex erente, sino que otras mujeres han sufrido este problema.

“Debido a que es un litigio pendiente que involucra a la Ciudad, sería inapropiado comentar sobre este asunto en este momento”, indica un comunicado enviado por la ciudad de Maywood al preguntarle sobre el caso.