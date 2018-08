Nadal puede con Pospisil, el calor, el público y el reloj de saque del US Open

El número 1 del mundo ya está en 3ª ronda del Abierto de Estados Unidos

FLUSHING MEADOWS, NY – El número 1 del mundo ya está en tercera ronda. Rafael Nadal, vigente campeón del US Open, se deshizo del canadiense Vasek Pospisil, número 88 del ranking, en el último partido de la tercera jornada, otra vez bajo un calor intenso en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de Corona Park, por 6-3, 6-4 y 6-2.

“Ganar en estas condiciones en tres sets, en un día con mucho calor, casi a medianoche, es muy importante para mí”, comentó Nadal aún en el estadio Arthur Ashe tras el partido. “Gracias a dios la temperatura va a bajar en los próximos días, porque jugar en estas condiciones no es bueno para los jugadores ni para el público. A partir de ahora veremos mejor tenis que el que hemos visto los últimos dos días”.

Tal era la humedad que en el primer descanso del partido, tras sólo tres juegos solventados rápidamente por Nadal, Pospisil se cambió la camiseta, que ya estaba totalmente empapada en sudor.

La prenda seca no le sirvió de mucho. El canadiense cedió el primer set 6-3 ante un Nadal muy seguro en el fondo de la pista. Pero en el cuarto juego del segundo set, el español perdió la concentración al saque –mientras dejaba claro que le molestaba el ruido del público– y tuvo que defender hasta cuatro bolas de break.

“Me gusta jugar aquí de noche, pero sí es verdad que desde que pusieron la cubierta de la pista hay mucho ruido. Hay que acostumbrarse a jugar así”, diría Nadal después en conferencia de prensa.

Su privilegiada cabeza le ayudó a salir del apuro en ese momento, pero en su siguiente turno al saque Pospisil lograría el ansiado break.

Poco le duró la alegría al canadiense, porque Nadal le rompería el servicio de vuelta en blanco. Pasado el apuro, el número 1 reencontró su juego y se hizo con el segundo parcial 6-4.

A partir de entonces Nadal quiso terminar pronto y a Pospisil se le hacía demasiado cuesta arriba el partido. Dos roturas de saque consecutivas le dieron al español una amplia ventaja en la tercera manga, aunque se siguió quejando del ruido del público cuando se disponía a sacar y protestó a la juez de línea un warning que recibió por agotar el tiempo con su servicio.

“Podemos ver el video, pero creo que fue bastante claro. Yo estaba listo para servir y él me pidió que esperara. Vasek es un gran tipo, así que esperé y la juez me dio el warning. Me acerqué a la red a explicarle y ella me dijo ‘¿en serio?’. Lo que me sorprendió es que él no se acercara a aclarar la situación”, explicó.

Mucho calor y mucho público

La humedad y la temperatura en Queens no supusieron inconveniente para que la afición volviera a llenar las canchas: un total de 65,294 personas disfrutaron de la victoria de las hermanas Williams, que se enfrentarán entre ellas en tercera ronda el viernes tras superar a sus rivales en sets corridos. O de la derrota de Andy Murray, ex-número 1, ante el veterano español Fernando Verdasco, que a sus 34 años lleva un verano jugando como en sus mejores tiempos. El escocés, que jugaba su primer torneo “grande” desde hace 14 meses, está lejos de su mejor forma y claudicó por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-4. Era la segunda vez que perdía con Verdasco, al que ha ganado en 13 ocasiones.

No fallaron en su cita los argentinos Juan Martín del Potro y Guido Pella. Al igual que en su partido de primera ronda, el gigante de Tandil solventó en tres sets (6-3, 6-1 y 7-6) su partido contra el estadounidense Denis Kudla, número 72 de la ATP a sus 26 años. Pella tampoco necesitó más tiempo y endosó un contundente 7-5, 6-0 y 6-2 al veterano italiano -36 años- Paolo Lorenzi.

Los que sí sufrieron para avanzar fueron el austríaco Dominic Thiem, sembrado número 9, y el estadounidense John Isner, sembrado número 11. El primero arrancó perdiendo un tie break y tuvo que ganar los dos últimos sets para superar al californiano Steve Johnson por 6-7, 6-3, 5-7, 6-4 y 6-1. Isner, por su parte, necesitó también de 5 sets para ganar al chileno de 22 años Nicolás Jarry por 6-7, 6-4, 3-6, 7-6 y 6-4.

Otros favoritos como el suizo Stan Wawrinka, el sudafricano Kevin Anderson –finalista en 2017- y el canadiense Milos Raonic también avanzaron a tercera ronda.