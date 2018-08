Una madre descubre a un hombre fuera de la escuela de su hija y no para hasta que descubre quién es

El hombre se para al lado de la escuela todos los días y les da voces de aliento a cada estudiante que se le acerca

Gina Michelle deja a su hija en la escuela todos los días, pero recientemente se enteró de que ella hablar con un “viejito” todos los días antes de ingresar al edificio.

La curiosidad y también la sensación de alerta se accionaron y decidió ir a inspeccionar quién era esa persona de la que su hija hablaba.

Lo que descubrió la dejó más que sorprendida, se trataba de un anciano de 94 años. Sin dudarlo, tomó una foto y la subió a Facebook.

Esto es lo que Gina escribió sobre la foto:

Hoy, cuando llevé a Audrey a la escuela, llegamos temprano, así que en lugar de dejarla en la esquina, como suelo hacer, la llevé hasta la puerta.

Cuando llegamos a la escuela me dijo: ‘¡Oh, no! ¡Me olvidé de que me esperaba en la esquina el viejito con el que siempre hablo y hoy pensé que tendría más tiempo!

La madre le preguntó claramente quién era el hombre y la niña le confesó que es un anciano que les espera en las escaleras y que les da consejo y los motiva mientras los alumnos entran en la escuela. Para la niña, es la mejor parte del día.

Cuando la madre pasó por ahí y lo vio, dijo estar orgullosa y feliz de que los alumnos puedan interactuar de esa manera con los ancianos.

“Este es exactamente el tipo de amor y apoyo que nuestros estudiantes de secundaria necesitan”, comentó en Facebook.