Adamari López habla tras polémica por ceñido vestido y jeans ‘levanta pompis’

La presentadora de "Un nuevo día" ha sido el centro de grandes controversias en redes sociales

Adamari López es una de las personalidades más queridas del público latino que cada mañana despierta con ella sintonizando “Un nuevo día” de Telemundo. Parte del encanto de la puertoriqueña es su espontaneidad y su humildad ante las cámaras que hace que conecte con la gente.

En recientes años las redes sociales se han ensañado en la quien fuera actriz de telenovelas como “Locura de amor” y “Sin ti” por su peso o por las locuras graciosas que comparte en Instagram. Lejos de que le afecte el “cyberbullying” a López, ella lo toma con serenidad.

“Yo creo que yo soy una persona normal, común y corriente, y a lo mejor eso es lo que la gente ve”, dijo la actriz y conductora a People en español. “Yo no estoy tratando de ocultar si estoy gordita o si me pongo unos jeans que me regaló Maripily que me encantan que son los levanta-cola o los trajes de baño que también me regaló ella. Me parece que la gente se identifica porque les hablo como soy, no soy diferente”.

Mostrarse tal cual es lo que la mantiene cercana al público que la sigue.

“Quizás cuando estaba en las novelas, el personaje tiene un perfil, pero cuando le hablo a la gente saben que soy una persona normal, que vengo de un papá que era campesino, mayor de 14 hermanos y que luchó mucho para sacarnos adelante. Y que conozco lo que es trabajar para lograr lo que queremos, no es que todo me ha venido del cielo. He pasado momentos lindísimos en la carrera, pero también he pasado momentos difíciles y me he sabido levantar. Yo creo que eso es lo que hace que la gente tenga conexión conmigo, que no hay nada oculto. No estoy tratando de ser una persona que no soy”, añadió.