Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana largo está de lujo, con los conciertos de Juanes y La Santa Cecilia y el comienzo de la famosa LA County Fair

Jueves 30

Exhibición de ‘Tinta y lucha’

“Entre tinta y lucha: 45 Years of Self Help Graphics”, comienza en la Fine Arts Gallery de Cal State LA (5151 State University Dr., Los Angeles), y celebra los 45 años de existencia de Self Help Graphics & Art, localizada en el Este de Los Angeles. La muestra echa un vistazo a décadas de innovación artística, resiliencia organizacional y esfuerzos por la excelencia. Este sitio se enfoca en mostrar el corazón del arte chicano. Entrada gratis. Abierto de lunes a viernes de 12 a 5 pm. Informes (323) 343-4040 y calstatela.edu/academic/art/gallery.

Viernes 31

Feria de Los Angeles

La feria Los Angeles County Fair, una de las fiestas populares más antiguas del país, comienza por todo lo alto con actividades para toda la familia en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave. , Pomona). Además de conciertos, shows de comedia, comida y juegos mecánicos, habrá exhibiciones y actividades para niños, como el pet zoo y la creación de manualidades. Todos los días hay algo diferente. Cierra los lunes y martes, excepto el Labor Day, que permanecerá abierta. Los horarios de apertura varían, así que se recomienda consultar la página oficial antes de visitar la feria. Termina el 23 de septiembre. Entrada $10 a $20. Informes (909) 623-3111 y lacountyfair.com.

Cine el el parque

Para la serie Movie Night en el parque El Sereno (4721 Klamath St., Los Angeles), se proyectará la cinta animada “Coco”, que cuenta la historia de los antepasados Miguel, un niño que descubre a través de la música que lo más importante en la vida es la unión familiar. Antes del filme se presentará el mariachi Los Jaguares, de la secundaria El Sereno. También se regalarán refrescos mexicanos, palomitas y otros refrigerios. Entrada gratis. 7 pm. Informes (323) 226-1646.

Sábado 1

‘Selena’ en el Autry

La serie fílmica Ear, See, Hear, que tendrá lugar en el museo Autry (4700 Western Heritage Way., Los Angeles) presenta en esta ocasión la película “Selena”, que narra la historia de la cantante mexicoamericana, desde sus humildes comienzos hasta que se convirtió en una estrella mundial. Se recomienda llevar cobijas para picnic y almohadas o cojines. La entrada el museo será gratis antes de la proyección para quienes tengan boleto para la película. Puertas abren 5 pm. Música en vivo con Salt Petal 7 pm. Proyección 8 pm. Boletos $8 a $21. Informes (213) 267-4393 y eatseehear.com.

La Santa Cecilia en Marina del Rey

La serie Marina del Rey Summer Concerts tendrá como último invitado de este verano a la banda chicana La Santa Cecilia, que tocará sus ritmos latinos en el Burton Chace Park (13650 Mindanao Way, Marina del Rey) justo durante la puesta del sol. Se recomienda llegar temprano porque una vez que llegue a su capacidad, ya no se permitirá la entrada al parque. Se recomienda llevar cobija para picnic o sillas de playa de respaldo bajo. Entrada gratis. 7 pm. Informes (424) 526-7900 y beaches.lacounty.gov/concerts.

Domingo 2

Fuegos artificiales en Knott’s

Para celebrar el Día del Trabajo, el parque de diversiones Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) ofrecerá a sus visitantes un show de juegos pirotécnicos poco antes de que cierre el lugar. Es gratis con el pago de la entrada al parque. 9:30 pm. Boletos en línea $50; $85 en la puerta. Informes (714) 220-5200 y Knotts.com

Mariachi en la feria

En el programa de conciertos de la LA County Fair, que se realiza en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave. , Pomona) hasta el 23 de septiembre, está incluida la Mariachi USA Fiesta, un show en el participan el Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Los Camperos, Trío Los Panchos, Trío Ellas y Mi Tierra Ballet. 7:30 pm. Boletos $34 a $95 (incluye entrada a la feria). Informes (909) 623-3111 y lacountyfair.com.

Concierto de la Sonora

La Sonora Dinamita con Vilma Díaz, intérprete de temas como “Escándalo”, “Mi cucu” y “Oye”, ofrecerá un concierto la noche antes del Día del trabajo en Ixtapa Cantina (119 E. Colorado, Pasadena). Luego del show habrá fiesta en la que tocarán DJ Eddie y DJ Hife, de la estación Mega 96.3 FM. También amenizan DJ Society y DJ Culprit. Solo mayores de 21 años. 8 pm. Boletos $25. Informes (800) 668-8080 y ticketon.co/9eb04.

Miércoles 5

Jazz con Juanes y Rosalía

Como parte de la serie Jazz at the Bowl, el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) presentará un concierto en el que participan Juanes y Rosalía. El primero quizá no necesita más descripción que decir que se trata del cantautor colombiano más importante de Iberoamérica y Estados Unidos, mientras que en el segundo caso, se trata de una cantante que fusiona la música urbana con el flamenco. Es nacida en Barcelona este show marca su debut en Los Angeles. 8 pm. Boletos $12 a $145. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Conciertos en el malecón

La serie de conciertos Twilight on the Pier está de regreso por trigésimo cuarto año consecutivo. Como en cada ocasión, este evento presenta en el malecón de Santa Monica (200 Santa Monica Pier, Santa Monica) a algunos de los mejores artistas del sur de California así como a estrellas de talla internacional. Además del show musical, el festival se completa con arte interactivo, comida y bebida a la venta, juegos y otras actividades que se realizan a lo largo del malecón. En esta ocasión actúan Orquesta Akokán, Jarina de Marco, Quitapenas y Sister Mantos. Entrada gratuita. 6:30 pm. Informes (310) 458-8900 y santamonicapier.org.