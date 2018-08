Chiquis Rivera confiesa íntimo ‘secreto’ sobre lo que todos le preguntan

People always ask me what my “secret” is… and well! Here it is…I PRAY! I put God first in my life. #ConDiosTodoSinElNada I work hard. Grind. Creo en la integridad! Vivo con buenas intenciones, me quedo en MI carril, no me comparo con nadie y hago lo posible de mejorar como persona con cada día! I’m not perfect, but I take each day as an opportunity and gift to #bee a better ME! Let YOUR light shine. Mind your own business and do YOU! #BeePrudent #BeeWise #BeeYOU #BossBeeNation #BeFlawlessSkin #BBN1

