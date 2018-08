‘Native Gardens’: una comedia inspirada en problemas reales

Karen Zacarías escribió el guión basada en los pleitos de vecinos de sus amigos

La nueva obra de teatro de Karen Zacarías tiene su origen en una plática de lo más irrelevante. Una tarde, mientras celebraba una fiesta en su jardín, uno de sus amigos le sugirió que escribiera un guión basado en él. “¿Por qué habría de escribir sobre ti?”, le dijo. “Porque tengo un pleito con mis vecinos”, respondió él.

“Luego otro dijo, ‘Yo también tengo un pleito con mis vecinos’, y luego otro, ‘Yo también’, y luego otro, ‘No, no, no, mi madre en Miami tiene un pleito con sus vecinos’. Ya sabes, todos estos problemas son por las cajas del correo, por los callejones, por una barda, por los arbustos, por cosas pequeñas, y eso les hace la vida miserable porque si estás en tu casa te quieres llevar bien con todos”, dijo Zacarías, quien usó este tema para escribir “Native Gardens”, una comedia en inglés que se estrena el miércoles en el Playhouse de Pasadena.

La trama siempre gira alrededor de las plantas, aunque es en este microcosmos donde se reflejan muchos otros aspectos de la vida real, sobre todo asuntos como el sexismo, el machismo, el racismo y la xenofobia, explicó la escritora.

“Creo que la comedia es una forma de abordar temas espinosos”, dijo. “Y cuando ríes, cuando descruzas los brazos para reír de ti, es porque reconoces algo tuyo en lo que está haciendo la persona en el escenario”.

Esta obra tiene un significado especial para Zacarías porque la dirige Jason Alexander, quien hizo el papel de George Costanza en la serie de televisión “Seinfeld”.

“Cuando me dijeron que sería él el director me dio mucho gusto, y lo mejor es que llega a hacer su trabajo con toda la humildad del mundo, sin ninguna pose”, dijo la guionista, quien nació en México pero que se crió desde chica en Estados Unidos.

Además de este trabajo, Zacarías ha presentado otras obras en diversos teatros del país, desde en el Casa 0101 en Boyle Heights, hasta en el Oregon Shakespeare Festival, uno de los eventos más connotados de Estados Unidos.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, dijo. Tan solo 22 por ciento de las obras de teatro que se presentan en el país han sido escritas por mujeres, y de esta cifra, el porcentaje de latinas es aún menor.

“De por sí es una carrera difícil, sin importar quién eres ni de dónde vienes”, reconoció Zacarías, quien actualmente vive en Washington, D.C., con su esposo y tres hijos.

Para ella, “Native Gardens” cobró una relevancia especial luego de las elecciones presidenciales, cuando los asuntos políticos comenzaron a crear una marcada división en el país.

“Cada pelea en el mundo es como estas peleas [de vecinos], un poco absurdas porque van en aumento, no se arreglan”, explicó. “Se trata de cómo llegamos a estos asuntos y cómo salir de ellos. Es sobre cómo ser buen vecino pero lo difícil que es porque a pesar de eso todos están enojados”.

Además de escribir para teatro, Zacarías, nieta de Miguel Zacarías, un importante director de la Época de Oro del cine mexicano, ha escrito guiones de telenovelas y libros para niños, aunque su trabajo más relevante ha sido en los foros teatrales.

“El tamaño del teatro no es lo que importa sino el impacto que tenga tu trabajo y la gente con la trabajas”, dijo. “Yo he sido muy afortunada de trabajar en teatros chicos, medianos y muy grandes, y he tenido muy buenas experiencias con todos”.

En detalle

Qué: Obra ‘Native Gardens’

Cuándo: del 5 al 30 de septiembre; martes 11 y 25 de septiembre, 8 pm; miércoles a viernes 8 pm; sábados 2 y 8 pm, y domingos 2 y 7 pm

Dónde: Playhouse, 39 S. El Molino Ave., Pasadena

Cómo: boletos $25 a $74; informes (626) 356-7529 y pasadenaplayhouse.org