Todo lo que tienes que saber sobre iOS 12 y macOS Mojave de Apple

Con este cambio, podrás hacer tus labores más rápido

Apple ha revelado sus más recientes novedades en cuanto a sistema operativo se refiere, pues a partir de ahora, todos sus dispositivos operarán bajo iOS 12, lo cual hará que todos puedan hacer sus labores de forma más rápida.

“Estamos muy entusiasmados con las nuevas funciones de comunicación que traemos al iPhone y al iPad con Memoji, una forma más personal de Animoji, divertidos efectos de cámara y Group FaceTime”, comentó Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple. “Con iOS 12, estamos habilitando nuevas experiencias que antes no eran posibles. Estamos usando algoritmos avanzados para hacer que AR sea aún más atractiva e inteligente en el dispositivo para ofrecer formas más rápidas de hacer las cosas usando Siri”, agregó.

Todas las novedades que llegan a los dispositivos de Apple con iOS 12

macOS Mojave

Lleva a la Mac nuevas características que han sido inspiradas por los profesionales, pero diseñadas para todo el mundo. Incluyen un Dark Mode (Modo oscuro) completamente nuevo que transforma el escritorio con una nueva y espectacular apariencia oscura que centra la atención en el contenido del usuario.

La nueva característica Stacks elimina el desorden en los escritorios, pues apila automáticamente los archivos en grupos bien estructurados. Finder incluye una Gallery View (Vista de galería), también totalmente nueva, que permite a los usuarios hojear visualmente los archivos; Quick Actions (Acciones rápidas), que permite a los usuarios hacer cosas como crear y proteger con contraseña los archivos PDF; y Quick Look (Mirada rápida), que presenta una previsualización rápida y completa del archivo, lo que permite a los usuarios rotar y reducir de tamaño las imágenes, marcar archivos PDF y hacer recortes en vídeos y clips de audio sin tener nunca que abrir una aplicación. Las aplicaciones familiares de iOS, como News (Noticias), Stocks, Voice Memos (Memos de voz) y Home (Inicio) se encuentran disponibles ahora en la Mac por primera vez. Por su parte, la Mac App Store ha sido totalmente rediseñada y ofrece un rico contenido editorial y formas también nuevas de buscar aplicaciones interesantes para su Mac.

Screen Time

Es un nuevo conjunto de herramientas integradas en iOS 12 para ayudar a los clientes a comprender y controlar el tiempo que pasan interactuando con sus dispositivos iOS. Estas nuevas funciones incluyen Activity Reports (Informes de actividades), App Limits (Límites de aplicaciones) y nuevos controles Do Not Disturb y Notifications (No molestar y Notificaciones) diseñados para ayudar a los clientes a reducir las interrupciones y administrar el tiempo de uso para ellos y sus familias.

ARKit 2

Apple ha estado proporcionando a un ritmo acelerado importantes avances en RA (Realidad aumentada) desde que ARKit –que ya es la plataforma RA más grande del mundo– fuera presentado el año pasado. ARKit 2 capacita a una nueva generación de aplicaciones RA con las que los clientes pueden disfrutar de experiencias compartidas, experiencias persistentes con RA y relacionadas con una ubicación específica, detección de objetos y seguimiento de imágenes para hacer aún más dinámicas las aplicaciones RA.

Photos

Hace mejor el iOS 12 al incluir una pestaña For You (Para usted) totalmente nueva que muestra los momentos favoritos en un solo lugar al combinar Memories e iCloud Shared Albums. Con la nueva función para compartir sugerencias es más fácil ahora compartir fotos con amigos, y a los que reciben fotos se les solicita que compartan las fotos y vídeos que tengan del mismo viaje o evento.

Memoji

Los personajes Memoji personalizados hacen que la comunicación con amigos y familiares sea más divertida. Se pueden crear Memoji bellamente diseñados directamente en Messages (Mensajes) seleccionando entre un conjunto de características integradas y diversas para formar una personalidad única. Todos los Animoji y Memoji ahora cuentan con guiños y detección de lengua para capturar aún más expresiones.

Apple Books

Es una nueva aplicación incluida en iOS 12 que hace que descubrir y disfrutar libros y audiolibros sea fácil para los usuarios de iPhone e iPad. Reading Now (Leer ahora) es como su mesita de noche digital, donde se puede acceder rápidamente al libro que está leyendo actualmente, realizar un seguimiento de los libros que desea leer a continuación y ver recomendaciones personalizadas basadas en los libros que ha comprado anteriormente. La rediseñada Book Store (Librería) hace fácil el encontrar su próxima lectura preferida entre colecciones y gráficos cuidadosamente organizados y cuidados, mientras que Audiobooks (Audiolibros) recibe un lugar dedicado por primera vez, con la misma profundidad editorial que la Book Store, y la nueva Library (Biblioteca) incluye varias funciones útiles como la línea cronológica finalizada.

Apple Music

Con iOS 12, es aún más fácil descubrir y disfrutar canciones en Apple Music. Las Artist Pages (Páginas de artistas) han sido rediseñadas con un hermoso tratamiento fotográfico que los artistas pueden elegir por sí mismos, y un botón de reproducción en la parte superior permite acceder rápidamente a una estación con la música de ese artista, personalizada para usted. Las secciones recientemente organizadas dentro de las Páginas de artistas permiten navegar fácilmente a través de su catálogo. También en iOS 12, Apple Music presentará gráficos globales que mostrarán las 100 canciones más populares del mundo y país por país, actualizadas a diario. El nuevo Friends Mix, actualizado los lunes, ofrecerá música que le encantará de la que escuchan sus amigos, y Lyrics Search (Búsqueda de canciones) le ayudará a encontrar ese título y ese artista que no puede quitarse de la cabeza.

Siri

Da un importante paso de avance en iOS 12 con Siri Shortcuts (Accesos directos), que permite que cualquier aplicación funcione con Siri. Con una poderosa inteligencia en el dispositivo, Siri aprende las rutinas del usuario y brinda sugerencias en el momento justo. Los usuarios también pueden usar la voz para ejecutar cualquier acceso directo (Shortcut), lo que facilita aún más el uso de sus aplicaciones favoritas. La nueva aplicación de Accesos directos va aún más allá, al permitir a los usuarios crear accesos directos personalizados para simplificar las tareas frecuentes. Otras características nuevas con iOS 12 incluyen una traducción más amplia que admite 40 nuevos pares de idiomas, búsqueda de fotos más robusta, ayuda para buscar contraseñas, capacidad para deportes automotores, conocimiento de celebridades y nutrición, encontrar mi iPhone, control de linterna y la posibilidad de invocar a Siri en Apple Watch con solo levantar la muñeca.