Estas son las 5 cosas que tienes que hacer si quieres que tu auto dure mucho

Simples consejos para que lleves una vida tranquila en compañía de tu auto

Sin duda muchas personas poseen un coche y no le dan el cuidado necesario para que este se mantenga útil con el pasar del tiempo.

Muchos de ellos terminan en algún cementerio automotriz por la falta de mantenimiento y atención, mientras otros solo quedan para la venta de repuestos usados.

Hoy compartiremos contigo 5 consejos para que aproveches al máximo y le des mayor rendimiento a tu auto.

1. Hazle un chequeo periódico

Es aconsejable que cada 2 o 3 semanas hagas una revisión del aire de los cauchos, los niveles de aceite del motor, el agua y los filtros.

Esta acción ayudará a que tu auto se mantenga estable y que el motor no se desgaste con tanta rapidez.

2. Calienta el motor durante 5 minutos

Encender el auto y ponerlo en marcha es uno de los errores más comunes. No te imaginas el daño que le haces.

Calentar el motor previo a la puesta en marcha del vehículo, favorece a que el motor tome la temperatura adecuada para tener un mayor rendimiento.

No todo es la velocidad, en ocasiones, la paciencia puede ser tu mejor aliada.

3. Evita pasar a exceso de velocidad los reductores de velocidad

Los reductores de velocidad están ahí precisamente para que no los atravieses a mucha velocidad.

Esto no solo representa un grave peligro para los peatones, sino también para tu automóvil.

Es importante que tomes conciencia de los amortiguadores y el impacto fuerte que generas en ellos al pasar los reductores a toda velocidad.

4. Estacionar con los cauchos sobre la acera disminuye la presión del aire

Muchos tienen la costumbre de estacionar y sobreponer el caucho en la acera, esta rutina ocasiona daños severos en los cauchos.

Bien sea por la pérdida de presión o por el alisamiento del caucho, ejecutar esta acción no es nada recomendable para tu vehículo.

5. Evita apoyar el pie en el embrague

Este consejo es indispensable para aquellos conductores de vehículos sincrónicos.

A pesar de que no lo parezca, mantener el pie en el embrague es dañino para tu auto. Sabes que apenas lo tienes rozando el pedal, pero el mecanismo es muy sensible y aunque no lo creas, está funcionando.

Para conservar el mecanismo y darle mejor rendimiento al embrague de tu auto, evita hacerlo.

Foto: Shutterstock

También te recomendamos que laves el auto cada cierto tiempo para que mantenga su brillo, debes procurar lavarlo al menos una vez al mes. Esta medida ayudará a que todas aquellas piedras pequeñas y residuos que se meten en tu vehículo sean desechos.

No solo tendrás un coche más brillante sino también más higiénico, la higiene mantendrá a los insectos fuera evitando molestias.

Por otra parte, una técnica de cuidado que no puede faltar es sobrecargar de peso el auto. Tener el maletero lleno y todos los asientos ocupados, representa un sobreesfuerzo para tu vehículo. Incrementas las probabilidades de que el motor no rinda lo suficiente para trasladarte eficientemente.

Desocupa tu maleta y no lo sobrecargues, verás cómo se mantiene con el tiempo y lo agradecerás.

Recuerda que más que un simple auto es tu medio de transporte. Debes cuidar de él para ahorrarte el dinero de los posibles daños y para que dure más.

A veces menos es más, y no te das cuenta hasta que lo compruebas. ¡Anímate!