Tuzos del Pachuca se unen al #ThaliaChallenge y comparten video en Facebook

La mascota del equipo de la Liga MX imita a la cantante mexicana con el famoso "Me escuchan, me oyen, me sienten"

La mascota de los Tuzos del Pachuca imitó el "Me escuchas, me oyes, me sientes" de Thalía Foto: Captura Facebook

Compartir