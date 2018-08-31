Video: Domador de circo estuvo a punto de perder un brazo por mordida de león

El pasado 27 de agosto sucedió un incidente durante un ensayo del Gran Circo de Moscú, protagonizado por un león y su domador.
Alexei Makarenko, el domador de leones participaría en el festival “Idol-2018”, haciendo uno de los actos que generalmente suele presentar.
Al terminar del ensayo, por cuestiones de seguridad, los leones son los primeros en abandonar la arena. El protocolo se seguía a la perfección, pero uno de los felinos se le fue encima a Makarenko.
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma , который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп
Por fortuna, sus asistentes se dieron cuenta de inmediato y trataron de separar al animal de su domador, quien enfurecido, comenzó a atacarlo. Finalmente, lograron que el animal lo soltara y por fortuna el incidente no pasó a mayores y se quedó simplemente en una fractura de mano.