‘Ya Veremos’ reta a Fernanda Castillo dibujarse nuevamente frente al público

Su personaje es muy diferente a lo que hizo en "El Señor de los Cielos" y "Enemigo Íntimo"

Fernanda Castillo es una de las actrices más queridas por el público latino debido a su participación en proyectos televisivos como “El Señor de los Cielos” y “Enemigo Íntimo“, pero en este fin de semana de Labor Day, la audiencia podrá verla en la pantalla grande en la película “Ya Veremos“.

En la comedia familiar, Castillo comparte créditos con Mauricio Ochmann y la historia gira alrededor de Santi, un niño soñador quien ha tenido que lidiar con la separación de sus padres. ¿Podrá esta familia unirse y cumplir todos los deseos de su hijo antes de que se someta a una cirugía que posiblemente le haga perder la visión?

Pudimos hablar con Fernanda Castillo vía telefónica para que nos hablara sobre su participación en esta entrañable película que ya se encuentra en cines.

“Me siento muy emocionada y muy orgullosa de estar en una película que habla de cosas importantes“, dijo la actriz. “Es una película que es para toda la familia que habla de rescatar los valores familiares, de voltear a ver a la gente que amamos, el no esperar que pase algo terrible, alguna tragedia para de verdad quererlos y demostrárselos. Es un tiempo muy importante para sembrar esa idea de unidad en la familia. Es una película esperanzadora que te hace pasar un muy buen rato porque entre risas y una que otra lagrima, yo creo que te conecta con las cosas que son verdaderamente importantes”.

“Ya Veremos” ha sido todo un éxito en México rompiendo récord en taquilla, algo que sus protagonistas esperan que suceda en su exhibición en Estados Unidos.

“Ojalá sea un mayor éxito todavía. La verdad una hace las cosas con el alma y ya los designios del universo sobre como le va no podemos saber solo podemos desearlos. La respuesta que hemos tenido en esta gira de promoción ha sido increíble y la gente conecta desde lugares bien bonitos, no solamente desde la risa y el entretenimiento”, anotó Castillo.

La película ha resonado con el público y la actriz nos compartió una anécdota sobre lo que deja en la audiencia el largometraje.

“En uno de los ‘screenings’ alguien nos comentó que después de ver la película se dio cuenta que llevaba mucho tiempo sin tomar vacaciones para pasar con la familia. La gente nos ha compartido que de repente han modificado su vida por la película y creemos que esa es la conexión que vale y que se traduzca en ‘box office’ pero la principal es la conexión de corazón”, compartió.

Castillo da vida a Alejandra, una madre divorciada que se reencuentra con su expareja cuando su hijo presenta problemas de salud. La actriz nos comparte que fue lo que le llamó la atención de participar en este proyecto.

“Me encantó el guion en donde los personajes no son ni buenos ni malos, son seres humanos que se equivocan, que no tienen un manual para ser papás, ni para ser pareja y toman decisiones por lo que sienten. Me pareció un reto enseñar a un público, que me pudo haber conocido por personajes mucho más fuertes, en un personajes más dulce que es una mamá de la vida cotidiana. Con el personaje me pude dibujar de otra manera frente al público“, explicó.

Hacer un personaje tan distinto a Mónica Robles de “El Señor de los Cielos” y Roxana Rodiles en “Enemigo Íntimo”

“He tenido muy buenos comentarios de que la gente no ve [en el personaje de ‘Ya Veremos’] ninguno de los otros personajes que he hecho. Es parte de seguir sorprendiendo al público que me demanda que siempre haga lo mejor y saque lo mejor de mi misma“, añadió.

La unión familiar es el tema central de “Ya Veremos”, un tema con el que muchos migrantes a Estados Unidos se podrán identificar tras las políticas ofensivas de Donald Trump. Fernanda Castillo quiere que este proyecto sea un referente de México.

“Es una película en donde se van a divertir que da un mensaje acerca de la unión de la familia en estos tiempos donde estamos movida por el tema de separación [en Estados Unidos]. También creo que es una película esperanzadora que habla de que en México hay gente trabajadora y que trata de ver las cosas lo mejor posible. Es una película que nos da mucho orgullo porque muestra a un México que también existe, un México con paisajes hermosos, con personas hermosas y creo que nos merecemos que nos vean así en el mundo con historia bonita y universal; que también eso pueda ser referencia de nuestro México y de nosotros como mexicanos”, concluyó.