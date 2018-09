Esquina migratoria: le aprobaron la residencia, pero luego se la quitaron

En el 2002 me hice ciudadano y solicité la residencia para mi papá y Migración se la aprobó. Nos dijeron que podíamos llevar su pasaporte donde Migración le puso una visa temporal. Como a los dos meses nos mandaron a decir que había un problema con él. Le dijeron que el problema era que una hermana mía lo solicitó cuando solo era residente. Y luego le revocaron el permiso. nos dijeron que podíamos apelar la decisión. Desde entonces no hemos hecho nada. Mi pregunta es ¿sí hay forma de reabrir su caso o que podemos hacer?

Para un análisis más profundo del estado legal de tu papá, es necesario obtener el récord del caso.

Eso ayudaría a determinar si en realidad se cometió ese error, y cómo corregirlo, si es posible, a través de una apelación u otro medio.

Este trámite se puede hacer y es seguro sin ningún riesgo para ti o para tu papá. Una vez obtenido el récord, se puede saber y explicar qué es lo que pasó y cuél sería una solución posible.

La recomendación es no dejar pasar más tiempo y cuanto antes consultar a un abogado dedicado solo a las leyes migratorias. Nosotros como expertos, tenemos la obligación de mantener nuestros conocimientos de la ley de inmigración al día.

Una advertencia sería no acercarse a notarios o personas no autorizadas para ejercer la ley porque un mal consejo y mal asesoramiento podría tener graves consecuencias.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio