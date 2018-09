Video: Futbolista argentino dice que no es gay y pide disculpas a Maluma

Leo Parraguez subió un video en donde decía que el cantante supuestamente quería su pene

Después de la polémica que desencadenara el futbolista argentino Leo Parraguez, de 24 años, al mostrar su pene en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y decir que Maluma quería tener sexo con él, Parraguez, con un vídeo pidió disculpas al colombiano, asegurando fue un mal entendido y una broma de mal gusto. El deportista dejó en claro que ya no quiere que se comente más acerca del tema.

“Hola mi gente, hice este video más que nada para pedir disculpas a Maluma, y a todos ustedes por lo sucedido, por la broma de mal gusto”, comentó.

Dijo fue un error y aclaró sus preferencias sexuales.

“Es un error, como lo pudo cometer cualquiera y el nombre del artista pudo ser cualquiera, espero me conozcan como realmente soy, no soy homosexual, no conozco a Maluma, y quería pedirle disculpas a los fans, que me escriben cosas feas, saludos y bendiciones a todos”, finalizó.

POR: Edwin Hernández

Mira aquí ambos videos: