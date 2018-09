William Valdés reconoce que su adicción a las drogas causó el despido de ‘Despierta América’

Entra al post y dinos qué opinas de esta nueva versión del presentador de 'Buenos Días Familia'

En una exclusiva con la revista People en Español, William Valdés reconoce, por primera vez, lo que para muchos en la industria del entretenimiento era un secreto a voces: las consecuencias de su adicción a las drogas fue el verdadero motivo que causó que fuera despedido de ‘Despierta América’.

William le aseguró a la misma revista que ya ha podido superar su adicción a las sustancias prohibidas, que este año sin trabajo y sin dinero, le sirvió para crecer y aprender. Hoy, vive en Los Angeles y está recién estrenado como presentador de ‘Buenos Días Familia’, por Estrella TV.

Hace algunos días, en entrevista exclusiva con nosotros, Valdés dijo otra cosa muy distinta sobre su despido, asegurando que: “Fue un momento muy difícil porque venía con un horario en la mañana, y de un día para el otro me dijeron: “Ya se acabó tu fiesta acá”… Sí fue un cambio muy grande, obviamente, pero le doy gracias a Dios que me pasó ahora y sé que me va a seguir pasando”.

Y en la misa entrevista que le hicimos, William también desmintió a People en Español en su versión digital sobre si tenía o no relación con sus ex compañeros de ‘Despierta América’.

“Por parte de la revista People en Español fue un mal entendido cuando di la entrevista, también el título que pusieron fue absolutamente nada de lo que dije: jamás dije que no quiero tener ningún tipo de contacto con mis compañeros. Lo que dije fue que ya es muy difícil mantener contacto con gente que ya no te ves todos los días… Ya mi ciclo con ‘Despierta América’ cerró, estoy en ‘Buenos Días Familia’ muy contento. Sí mantengo contacto con alguno de ellos, no te voy a mentir. Karla Martínez y Alan Tacher son con los que más hablo, porque son mis padres de la televisión y los quiero muchísimo. Con los otros presentadores no tengo tanta conexión porque cada uno agarra su camino. Fue un mal entendido que se dio en la revista, y no es que no quiera saber nada de ‘Despierta América’ sino que mi ciclo ahí concluyó”, dijo.

Pero ahora, nuevamente con People en Español, William Valdés decide dar una tercera versión de su pasado, quizás la más sincera. “Caí en el mundo de las fiestas, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches”, confiesa en una parte de la entrevista.

Según Valdés la verdadera causa de su salida de ‘Despierta América’, es muy distinta a las versiones que él mismo fue dando durante un año. Ahora, el presentador dice que, la mañana después presentación del disco ‘El Dorado’ de Shakira, en Miami, no se presentó a trabajar. En el evento estaban sus jefes, los mismos que ya le habían puesto dos atenciones por causas similares.

Una semana después de este episodio fue despedido y con ellos comenzó un año de aprendizaje y tormento… De lucha contra sus adicciones y su inmadurez.

En esta nueva versión que da el presentador y también actor y cantante, le dijo a People en Español que pudo salir haciendo terapia y entendiendo que la fama y el dinero no pueden ser su prioridad, sino darle una mejor vida a sus padres, pues su madre limpia casas y el papá es pintor de edificios.