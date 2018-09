Yulianna Vargas está esperando una niña

Buenos días cómplices cibernéticos! Hoy celebro con ustedes mis 20 semanas de embarazo! Así que en un rato más tendré a mi #mayorbendición #bebedemami en mis brazos! Aquí les comparto cómo va creciendo la pipita. Hasta ahora la describo cómo la curva que ilusiona, que me hace soñar, que a ciegas me hace suspirar y que provoca mi mejor sonrisa. Así cómo la ven levemente pronunciada, ya no me deja dormir profundamente, se mueve cómo trapecista, ya pesa una libra y está GAD saludable y creciendo de acuerdo al tiempo de gestación perfectamente! Aaaahh y comiendo cómo si no hubiese un mañana 🤣🤣🤣🤣👶🏻👶🏻👶🏻 Yo no tengo prisa por ver un barrigón , lo importante es que vaya en el orden correcto. Y les cuento, si, claro que he preguntado a expertos y he consultado varios libros sobre el si es normal que solo tenga un chin chin de “bump” y es que toooodos los embarazos son distintos y aún más si el torso es largo, eras “flat” y es tu primer embarazo, no se hace mucha barriga al principio porque tienes mucho espacio para que se acomode la placenta. Así que pasito a pasito hoy celebro con ustedes la mitad de mi camino!! Besos! Buen día #alegríarampante #todollega #cuerpecito 👶🏻👶🏻👶🏻❤️❤️❤️❤️🌸🌸🌸🎈🎈🎈🎈🎈🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻

