Palabras que te acercan a Dios

"Gracias", "amor", "perdón"... Las palabras que decimos -y cómo las decimos- pueden tener un efecto positivo o negativo en nuestras vidas

Todo lo que existe es energía y, por lo tanto, todo vibra. Las palabras que piensas y especialmente las que dices en voz alta tienen una vibración que genera una reacción. Esto quiere decir que si por ejemplo dices constantemente “nada me sale bien” o “el dinero no me alcanza”, estás vibrando con ese tipo de energía negativa que atrae lo que estás enunciando. Lo mismo sucede con las palabras positivas.

Los ángeles me han enseñado que es fundamental mantener un nivel de consciencia sobre la manera en que nos expresamos para que así nuestras palabras atraigan lo positivo y nos ayuden a tener una actitud más amorosa, balanceada y de paz y por lo tanto nos acerque más a Dios. Algunas palabras y expresiones que manifiestan lo anterior son:

Gracias (esta palabra es de una vibración altísima, y si la dices frecuentemente, sintiendo agradecimiento sincero en tu corazón, atraerás abundancia a tu vida en todos los aspectos).

Bendiciones (o “te bendigo”)

Amor

Perdón

Paz

Alegría

Me siento feliz / Estoy feliz

Amo mi vida

Unión

Si comienzas a repetir estas palabras constantemente, poco a poco irás influenciando a tu subconsciente con ellas y te convencerás de que es así. Esto te ayudará a atraer más lo positivo a tu vida y, lo más importante, te ayudará a sentir más paz en tu interior lo cual al final te permitirá sentirte más cerca de Dios.

*Ana Mercedes Rueda es la autora de los libros “¿Por Qué Pido y no Recibo?”, “El Cielo te Habla” y “¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?”. http://www.mensajedeangeles.com. Conéctacte con ella en redes sociales: @anamercedesrueda.