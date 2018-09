¡Una más! Eduardo Yáñez cachetea a un adulto mayor durante grabaciones de Telemundo

Perdió los estribos y le gritó insultos racistas

Todavía no se olvida el tremendo escándalo en el que se vio involucrado Eduardo Yáñez por golpear a un reportero de “El Gordo y la Flaca” en 2017, cuando ya está involucrado en otro de similares características.

De acuerdo con medios mexicanos, el histrión de 57 años golpeó y profirió insultos racistas a un adulto mayor que se encontraba cerca del lugar donde se está grabando “Falsa Identidad” de Telemundo.

“Desde el viernes pasado (31 de agosto), aquí en el pueblo habían estado grabando varias escenas de una novela o serie, donde sale el tal Yáñez. Ese día, él se dejó tomar fotos con la gente, aunque de mala gana, pero el día siguiente (sábado 1 de septiembre) Yáñez se puso mal y armó un zafarrancho”, expresó un testigo de los hechos en Zempoala, Hidalgo, México, a TV Notas.

El informante narró la agresión:

“Eran como las 11:20 de la mañana y él se estaba preparando para la grabación, y yo y don Mario Peña, quien tiene su negocio ahí, nos quedamos mirando en la puerta de su local… Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: ‘déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo'”.

Conocido por su carácter irascible, Yáñez habría pasado de las palabras a la agresión física:

“Yáñez se acercó molesto y le dijo: ‘te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&$@’. Don Mario le contestó: ‘mie&$@ tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared“.

Según la publicación, el altercado despertó la solidaridad del pueblo que “casi lincha” al actor, de no ser por la intervención de los cuerpos de seguridad:

“Se quedó impactado (Don Mario), no esperaba que Yáñez reaccionara así. Le dejó la cara roja, bien roja del golpazo que le dio. Yo le dije al señor: ‘vaya a ver a sus familiares y ahorita no se la va acabar el cab$%&. Ahorita que venga le vamos a dar una pin$%& arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab$%&'”, concluyó.

El actor compartió imágenes de su convivencia con los fans en Zempoala, pero no ha hecho referencia a los informes periodísticos.

Yáñez ha aceptado que tiene un temperamento explosivo y hasta su hijo, Eduardo Yáñez Jr. lo ha acusado públicamente de golpeador de mujeres, racista y narcotraficante.