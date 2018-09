Artistas Latinx piden mayor y mejor representación

La campaña #PantallaInclusiva busca crear conciencia de la falta de artistas LGBTQ y de los falsos estereotipos que promueven los medios

Tiana, de la película “La princesa y la rana”, fue la primera princesa afroamericana en protagonizar una película de Disney. A la gigantesca corporación le tomó 49 películas animadas y 72 años luego del lanzamiento de “Blancanieves”, en 1937, para finalmente elegir una princesa que representara a millones de niñas afroamericanas, que hasta entonces habían sido ignoradas por Disney.

Millones de niños, aún en la actualidad, crecen mirando exclusivamente historias de princesas y príncipes blancos y heterosexuales, por falta de modelos de diversidad que reflejen su realidad. Pero dicha falta de representación no se limita a las películas animadas para niños.

“Cuando era niña, miraba novelas con mi abuela y nadie en la televisión se veía como yo. Tengo la piel oscura, por parte de mi herencia africana y nadie en la pantalla se parecía a mí”, compartió Dalila Méndez, artista queer de descendencia indígena guatemalteca y salvadoreña, en entrevista con La Opinión.

Méndez, junto a otros artistas LGBTQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer) son parte de la campaña #PantallaInclusiva (#inclusivescreens) que busca terminar con estereotipos y falta de representación en los medios en español. La campaña organizada por GLAAD, una organización dedicada a la promoción de imágenes y roles veraces y objetivos de la comunidad LGBTQ en los medios, incluye artistas Afro-Latinx, Latinx indígenas y personas Latinx con discapacidades, de Latinoamérica.

En la actualidad, solo el 3% de los personajes de shows hispanos de televisión que salen al aire en los horarios de mayor audiencia (prime time TV) son LGBTQ. En muchos casos, dichos roles son estereotipos falsos que desvirtúan la realidad.

“En general, en la televisión hispana nuestras historias no existen, y cuando existen, en lugar de tratarse de personajes de múltiples dimensiones, como es el caso de los personajes heterosexuales, solo existen como chiste”, reflexionó Julio Salgado, artista queer, dreamer y parte de la campaña,. “La televisión es un herramienta fundamental para el cambio de percepción”, agregó, en entrevista con La Opinión.

La necesidad de representación

La falta de representación y la propagación de estereotipos y mitos afectan negativamente a personas LGBTQ, resultando en discriminación laboral, de vivienda y rechazo familiar, entre otros.

El segundo reporte Aún invisibles, de GLAAD, encontró que, el año pasado, de 698 personajes de televisión en los horarios de mayor audiencia (de 7:00 p.m. a 11 p.m.), solo 19 de ellos, o el 3%, eran LGBTQ. Y de dichos 19 personajes, seis morían y otros seis no tenían motivaciones propias, y sólo servían para apoyar y desarrollar a otros personajes del guión.

Una imagen vale mil palabras

En su obra, Dalila Méndez incluyó flores, que ofrecen una imagen edificante y de celebración.

“Necesitamos celebrar la belleza de la diversidad, especialmente en tiempos como estos, por los que estamos pasando”, señaló Méndez, quien creció en los años 90, “cuando no había tanta gente ‘out of the closet’ en los medios, como hay ahora”, recordó.

Méndez indicó que, a pesar de ciertos avances, no mucho ha cambiado en cuanto a representación de LGBTQ en medios hispanos se refiere.

“Yo vengo de una familia católica, que ahora me acepta, pero me llevó mucho tiempo e incontables conversaciones al respecto para que haya un cambio en su percepción”, indicó Méndez.

La artista explicó que la percepción de millones de personas mayores, sobre la comunidad LGBTQ, había sido empañada por la falta de representación y los estereotipos en los medios, y que, por ejemplo, en el caso de su abuelita tuvo más dificultad para tratar el tema, debido a prejuicios culturales y mediáticos.

Para conocer a los artistas de la campaña y obtener más información, puedes visitar https://www.glaad.org/blog/latinx-lgbtq-artists-call-inclusivescreenspantallainclusiva