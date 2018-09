Carolina Miranda, ‘La Coyote’ de Señora Acero, levanta pasiones en bikini

Cuerpazo que dejó boquiabiertos a sus fans

Carolina Miranda se despojó de esa imagen ruda con la que se muestra en su personaje de “La Coyote” en Señora Acero de Telemundo y mostró su cuerpazo a plenitud en unas sensuales fotos que compartió con sus miles de seguidores en Instagram.

La mexicana de 29 años se lució con un bikini azul en la playa que desató una ola de “Me Gusta” y piropos atrevidos de sus seguidores.

MY HAPPY PLACE!!! 🌊☀️❤️ A post shared by caromirandaof (@caromirandaof) on Sep 4, 2018 at 9:04am PDT

“Mi lugar feliz”, tituló la foto en la que aparece con una tabla de surf.

“Qué cuerpazo”, “Cuerpazo y bonita”, “Espectacularmente bella”, escribieron sus fans en la publicación que generó más de 25,000 reacciones en pocas horas.

La bella actriz descansó tras un intenso proyecto como fue Señora Acero, que esta temporada le volvió a causar un accidente.

“Siempre da miedo y dices: ‘Por favor que no me den una arma real, no quiero terminar en la cárcel’ (ríe). Tengo que checar todo cuando grabo, me han pasado muchos accidentes con las armas una vez me explotó una en un oído, en la grabación de una secuencia de balacera en la cuarta temporada. Fueron muchos balazos en un lugar muy reducido, con mucha adrenalina, tuve que cargar cartucho, se atoró y con la pistola escondiéndome, el cartucho explotó y me pegó en el oído”, contó a TV Notas sobre algunas de las vicisitudes que ha tenido que sortear en la serie de acción.