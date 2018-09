Gloria Trevi confirma su separación de Armando Gómez

La cantante se encuentra atravesando por un duro momento

Gloria Trevi está separada de Armando Gómez, quien por mucho tiempo fue su pareja y manager y con quien tuvo un hijo de ahora 12 años.

La cantante se encuentra atravesando este proceso de duelo, ya que Armando apareció en un momento clave en su vida, justo cuando se encontraba en proceso de un juicio legal en la cárcel y con quien volvió a conocer el amor.

Gloria corroboró este hecho en entrevista, durante una de sus visitas a Puerto Rico.

“En todas las relaciones se puede llegar como a un momento de comodidad, simple y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Sigo amando igual, apasionadamente, pero ahora a la persona que realmente se lo merece, y que me lo demuestre, y que me convence, y no me conformo ya con mediocridades”.

Asimismo dejó entrever que está pasando por un duro momento y no es la primera vez que Gloria sufre por un amor.

“Se necesita coraje para continuar y coraje para acabar, las mujeres somos muy fuertes, pero tenemos que canalizar nuestra fuerza hacia lo que nos haga más felices”, expresó.

Recordemos que La Trevi fue detenida en enero del 2000 en Río de Janeiro, Brasil cuando se le acusó de rapto y violación de menores en complicidad con Sergio Andrade padre de su hija Ana Dalay fallecida en 1999.

En 2002 Gloria dio a luz a Ángel Gabriel en la cárcel de Río, se especuló que el padre era uno de los directores del penal. Ahí conoció a Armando, pues él se acercó a ella como un admirador más hasta que surgió un romance que los llevó a pensar en formar una familia.

POR: Chucho Gallegos