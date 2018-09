Video: William Valdés estalla contra quienes inventan chismes de él

El actor le contestó a los "haters" sin pelos en la lengua

William Valdés se encuentra en Los Ángeles como uno de los presentadores de “Buenos días familia” de la cadena Estrella TV. La oportunidad de regresar a las mañanas nacionalmente le llegó a un poco más de un año tras su salida inesperadamente de “Despierta América” de Univision.

El conductor cubano recientemente reveló que su adicción a las drogas tuvo que ver con su despido de la cadena hispana. A partir de eso se empezaron a decir muchas cosas, una de ellas siendo que había estado de mesero tras no conseguir trabajo en televisión. Ese dato le molestó a Valdés y reaccionó en Instagram usando palabras fuertes contra los “haters”.

“Terminando el show me llegaron unas noticias, unos chismes más bien… de que la gente anda hablando mal de mi, de que si fui mesero o que soy mesero porque no me quieren dar trabajo en ningún lado“, dijo William en un primer video de una serie de Instagram Stories.

“Les quiero decir algo, ¡búsquense una vida señores! Dejen de estarse preocupando por la vida de los demás, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que hacen en su carrera y en su vida, o sea, dejen de estarse preocupando. ¡Preocúpense por ustedes!”, añadió el ojiverde.

Visiblemente agitado por lo que se dice de él, William anotó que alguna vez si fue mesero.

“Al final del día ustedes no me pagan [las cuentas] ni los de mi mamá ni [la hipoteca de la casa] ni mi renta aquí en Los Ángeles. Están muy mal informados y muy mal acreditados porque esos chismes son de oficina, primero que nada. Si yo algún día fui mesero con mucho honor lo hice porque pude pagar mis clases de actuación, mis clases de todo. Estoy trabajando desde que tenía 15 años, no tengo que rendirle cuentas a nadie y menos a ustedes que son unos chismosos que no tienen vida absoluta, entonces por favor búsquense una vida”, continuó.

Valdés terminó su discurso diciendo que si tuviera que volver a ser mesero, lo haría con mucho honor.

“Si el día de mañana me vuelvo a quedar sin trabajo y tengo que trabajar como mesero con mucho honor lo [haría] porque va a pagar el plato de mi casa y el pan de cada día, así que en resumen: ¡búsquense una vida!”, concluyó.