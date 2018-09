Pati Chapoy tendría los días contados en ‘Ventaneando’ de TV Azteca

View this post on Instagram

Que sorpresa me lleve ayer al ver a @chapoypati de @ventaneandouno en el dia de prensa de @netflixlat . ¡Super "fashion" y muy atenta; gracias x la foto! . . 💟💛💜 LIKE & SHARE! . SO surprised to have run into Mexican journalist #PatiChapoy during a press day for #Netflix I was covering yesterday. . . . . #tbt #tbthursday #throwbackthursday #tvazteca #aztecaamerica #azteca #ventaneando #netflixandchill #netflixnchill #televisa #mexico #gossip #chisme