Quedan más de mil muertos del 11-S aún por ser identificados

La tecnología permite la identificación de alrededor de 120 personas al año

Sólo 60% de los 2,753 fallecidos durante los ataques terroristas al World Trade Center (WTC) han podido ser identificados. El resto, 1,100 personas, permanecen en lista de espera.

Esa cifra no incluye a quienes fallecieron después, a consecuencia de heridas o de enfermedades relacionadas con la tragedia. De hecho, ayer FDNY agregó 18 nombres a su Muro Conmemorativo del WTC, en honor a bomberos que murieron a causa de enfermedades relacionadas con el 11-S.

Sobre los restos humanos queda mucho trabajo pensdiente. “Ayudar a esas familias a encontrar consuelo, porque muchas de esas personas todavía tienen familiares que no han sido identificados. Y yo no me puedo imaginar lo que ellos sienten en no poder hacer un funeral para sus seres queridos“, afirmó a NY1 Noticias Verónica Cano, científica forense en el laboratorio donde durante los últimos 17 años se han analizado el ADN de los restos humanos hallados tras los ataques terroristas al WTC.

“Nunca se va a cerrar la herida, pero al menos ellos van a poder saber que pudimos identificar a su familiar”, añadió Cano, sobre los casos que sí han logrado cerrar desde el punto de vista forense.

Ese laboratorio es el más grande y moderno de todo el país, con tecnología que permite la identificación de alrededor de 120 personas al año.

Las máquinas permiten la limpieza y pulverización de huesos, y la extracción del ADN que luego es comparado a la base de datos con más de 17 mil muestras de los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Utilizan avances que no estaban disponibles en 2001, lo que hizo más lento y difícil el proceso de identificar a las miles de víctimas.

Además, muchos de los restos estaban muy deteriorados, debido al fuego, químicos y polvo, dificultando la extracción de ADN.

En julio pasado se informó de la última identificación: Scott Michael Johnson, un analista de valores de 26 años que trabajaba en las Torres Gemelas, fue oficialmente la víctima número 1,642.

Esta semana se divulgó un video inédito de Mark LaGanga, reportero que el 11 de septiembre de 2001 trabajaba para la cadena CBS, mostrando imágenes nunca vistas de la dimensión de la tragedia terrorista escenificada ese día en el Bajo Manhattan.

En total, más de 1,700 personas que respondieron a emergencias y otras han muerto posteriormente al 11-S, incluidos 420 por cáncer.

Se suman a los casi 3 mil asesinados ese día por atentados terroristas orquestados por terroristas de Al Qaeda desde aviones comerciales en Nueva York, Washington DC y Pensilvania.