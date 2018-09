Denise Bidot nos cuenta qué la mueve

La modelo de raíces latinas comparte algunos consejos de vida y de belleza

La modelo de tallas grandes Denise Bidot, quien fungirá como jueza en la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, sigue creciendo y poniendo el nombre de las latinas en alto en las pasarelas y trabajando con las marcas más reconocidas.

La belleza de raíces puertorriqueñas recientemente se unió a la campaña #QueTeMueve, y aprovechamos para preguntarle sobre sus motivaciones y uno que otro truco de belleza.

Te has asociado con Unilever para su campaña #QueTeMueve. ¿A ti qué te mueve?

Me encanta poder ser parte de esta campaña de Unilever de QueTeMueve porque pienso que a la mujer latina hay muchas cosas que nos mueven. Somos mujeres bien apasionadas. Me encanta mucho la moda, mi familia, la música, la televisión, hay una larga lista de las cosas que me hacen feliz. Es un orgullo poder alinearme con Unilever porque estoy representando a Pond’s y TREsemme que son dos marcas con las que yo crecí y que pues conozco muy bien.

¿Qué te inspira a ser tu mejor versión cada día?

Pienso que lo que me inspira es mi hija. Ella es la que, en un día bueno un día malo, sí tengo pestañas postizas o no tengo ningún maquillaje – siempre me va a querer y siempre me va a seguir empujando para ser mejor y para seguir luchando para que la generación de ella tenga una mejor vida.

¿Hay algunas partes de tu rutina de belleza que prendiste cuando eras más joven y sigues usando hoy?

Como buena mujer latina aprendí todo lo que se debería saber mi abuelita. Ella toda siempre se arreglaba hasta para ir al supermercado, una mujer que siempre se ponía sus lipstick con su pelito en sus rolos. Ella desde jovencita me enseñó que uno tiene que cuidarse, ‘ponte tu crema por la noche, arréglate tu pelito con tu hairspray’, me decía.

¿Y tienes algunos tips para cuidar la piel?

Sí, la piel es súper importante y si empiezas a cuidarte desde joven puedes darte cuenta de la diferencia que hace una buena crema. También el SPF es algo que te ayuda mucho. No debes quemarte mucho con el sol porque hace mucho daño, pero para mí el Ponds Rejuveness Anti-Wrinkle Cream es algo que me ha ayudado mucho. Tengo 32 años y la llevo usando como 10 años, porque claro uno no quiere darse cuenta demasiado tarde de que te tienes que cuidar. Hay que empezar esas conversaciones cuando somos jóvenes.