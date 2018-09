Dreamers encuentran apoyo en GoFundMe para pagar renovaciones de DACA

El portal de recaudación de fondos anuncia una asociación para ayudarlos a abrir cuentas más rápido

Cientos de jóvenes han logrado pagar sus cobros de renovación del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cada dos años, con la ayuda de donaciones de la comunidad al abrir cuentas de recaudación de fondos en el sitio GoFundMe.

Miles de personas de todo el país han respondido y donado más de 280,000 dólares para que los dreamers puedan renovar sus aplicaciones DACA.

En 2017, Edna Domínguez, estudiante de Cal State Long Beach solicitó y obtuvo 600 dólares para pagar su renovación de DACA y con el dinero sobrante ayudó a su hermana, una estudiante de secundaria, que no alcanzó a calificar para este beneficio debido a que fue eliminado por el presidente Trump el año pasado.

“DACA me ha dado un permiso de trabajo que me permite tener un empleo para cubrir mis gastos de educación, y ayudar a mi familia. DACA también me protege de la deportación a mi y a miles de jóvenes”, dijo Domínguez en su solicitud de ayuda.

Agilizan apertura de cuentas

Hace tres semanas, GoFundMe junto con la organización pro reforma migratoria Moving America Forward (FWD.us) lanzó un esfuerzo centralizado, que permite a los dreamers abrir rápidamente cuentas de solicitud de ayuda para pagar DACA. La renovación cuesta 495 dólares cada dos años.

Este centro de conexiones de GoFundMe permitirá también a los donantes apoyar estas campañas y proteger a los dreamers de la deportación. Las donaciones son deducibles de impuestos.

Desde el lanzamiento de este nuevo espacio, se han donado más de 80,000 dólares y se han iniciado más de 200 nuevas campañas GoFundMe para apoyar a los dreamers y cubrirles el costo de la renovación de DACA.

Se estima que hay más de 800,000 muchachos beneficiados con DACA en toda la nación. Este programa aprobado por el presidente Obama en el verano de 2012, suspende la deportación y otorga un permiso de trabajo cada dos años a los jóvenes que vinieron en la infancia a Estados Unidos.

“Los dreamers quienes fueron traídos por sus padres como niños, están en busca del mismo sueño americano,” dijo el presidente de GoFundMe Rob Solomon. “Estamos orgullosos de defender a los dreamers en todo el país, y animamos a todos a tomar acción y apoyar a esos jóvenes talentosos que llaman a este país su hogar”, señaló.

El Presidente de FWD.us, Todd Schulte, dijo que los dreamers son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel. “El 86% de los estadounidenses están de acuerdo en que los dreamers merecen protecciones permanentes aquí en el único país que conocen como hogar”, destacó.

Y agregó: “estamos muy orgullosos de esta nueva asociación con GoFundMe y les agradecemos su vehemente apoyo para proporcionar apoyo adicional a los dreamers durante un tiempo tan crítico”.

Dada la incertidumbre en los tribunales en torno a este alivio, pidió a todos los que son elegibles para renovar su DACA, a que se pongan en contacto con un abogado pero que también renueven de inmediato – y utilicen herramientas como el GoFundMe DACA Hub para ayudarse en la recaudación de los fondos necesarios para pagarlo.

Para encontrar una campaña, tomar medidas, ayudar a proteger a los Dreamers de Estados Unidos, puedes visitar GoFundMe.com/DACA.

Sus historias

Jessica Lizardo consiguió que Grecia pudiera recaudar 530 dólares para pagar la renovación de DACA.

“Los 495 dólares que cuesta renovarlo más el 5% adicional del cobro de GoFundMe puede que no suene mucho dinero, pero para dos estudiantes de universidad que se acaban de mudar por primera vez y están tratando de pagar sus cuentas e ir a la escuela, es un poco más de lo que pueden manejar”, dijo en su petición de apoyo.

No renovar DACA, le significaba a Grecia no trabajar y no continuar su educación. Y lo peor podría ser la deportación a un país que no conoce.

En 2014, Gabriela Herrera, una inmigrante ecuatoriana de 19 años a quien sus padres trajeron a los cinco años a California, consiguió a través de GoFundMe, 550 dólares para pagar la renovación de DACA.

Lo hizo luego de contar la historia de su padre quien después de una cirugía, estuvo desempleado por seis meses, mientras su madre tuvo que trabajar lo más que pudo para evitar que terminaran en la calle.

“Cuando finalmente nos repusimos, mi mamá se enfermó y acabó entrando y saliendo del hospital. Tuvo que dejar el trabajo a causa del dolor que sufría”, recuerda.

Las cosas se pusieron tan mal que Gabriela regresó el auto que recién habían adquirido, y pasó por mucho estrés. Estaba tan desesperada por su situación familiar que acudió a GoFundMe para poder renovar DACA y obtener su permiso de trabajo, pagar por su escuela y ayudar a sus padres y hermana.

Devany Montelongo, un beneficiario de DACA que se graduará en el verano de 2019, y su sueño es convertirse en enfermero pediatra, recaudó 510 dólares en 15 días.

“Sin DACA, perdería muchas oportunidades de obtener becas que son especialmente para los beneficiarios de DACA. Por eso les pido que me ayuden con cualquier donación no solo para renovar DACA sino para hacer realidad mis sueños porque sin eso, muchas puertas abiertas se cerrarán”, suplicó en su página de GoFundMe.

Si eres un Dreamer, puedes iniciar una campaña visitando: GoFundMe.com/DACA