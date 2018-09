Las cejas perfectas según Karen Paba

La venezolana es reconocida por su técnica de micro pigmentación para crear el marco ideal de los ojos

“La ceja perfecta es la que mejor te quede a ti según tu tipo de rostro”, así lo afirma Karen Paba, quien se ha hecho un nombre como experta en el tratamiento de micropigmentación hiperrealista para esta zona.

Con clientas que van desde Adamari López, Alejandra Espinoza, Aleida Ortiz y Clarisa Molina hasta Daniel Sarcos, la cosmetóloga venezolana ha desarrollado su propia técnica, a la que bautizó como “Paba Technique”, que ha llevado a estudiantes de todo el mundo a su estudio de Coral Gable en Miami, para tomar clases con ella.

“Consiste en analizar la dirección de los pelos de las cejas de la persona, para luego irlos desordenando y reagrupando tal cual el vello natural y, cuando se pintan, se logra un look muy natural”, asegura Paba, con la experiencia que le ha dado el realizar “más de siete mil cejas en tres años”.

Los tratamientos de micro pigmentación varían según el instrumento que se usa para el proceso, puede ser con un demógrafo o un microblading. El aparato para la micro pigmentación contiene 18 microagujas que penetran la piel a una profundidad menor de 2 milímetros.

“La diferencia entre ambos no es mucha, en primer lugar depende de hacer un trazado más delicado y con más control en penetración en la piel y por otra parte es la absorción del pigmento. Yo manejo ambas técnicas, incluso en ocasiones dependiendo de lo que prefiera la paciente, utilizo el instrumento que ellas deseen, sin embargo yo tengo mi secreto para que los trazados sean más naturales, he logrado evolucionar la técnica para que los trazados tengan un look hiperrealista”, explica Paba.

La micro pigmentación tiene la ventaja de que se realiza con pigmentos únicamente orgánicos y esto permite que dure entre 1 y 2 años, siempre que se retoque, es decir las personas que se realicen el procedimiento no estarán de por vida con el pigmento y tendrán la oportunidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a forma, grosor, color bien sea de las cejas, delineado de ojos, color de labios y cabello.

“En la primera visita se elige el diseño y el color, que depende del tono del natural de la ceja y no del cabello. Luego hay que hacer un retoque a los 45 días, y luego cada dos meses, dependiendo del estilo de vida de la persona”, explica. “Si suda mucho, hace ejercicio, nada, tiene problemas hormonales, sale embarazada, todo estos factores afectan el tiempo de duración del pigmento en la piel”.

Karen asegura que todas las personas son candidatas, excepto aquellas que tengan cáncer de piel o alguna irritación en el área. El procedimiento no tiene contraindicaciones e incluso los pacientes oncológicos se lo pueden hacer.

“Tengo una campaña que se llama “Dono mis cejas”, con la cual los pacientes que las hayan perdido por la quimioterapia, van a mi estudio y se les hacen de manera gratuita”.

Es además una buena herramienta para quienes sufren de alopecia y para quienes tienen cicatrices en la zona que evita el nacimiento natural del vello.

Cejas naturales

Karen Paba compartió además algunos de sus consejos para darle la mejor forma a las cejas naturales:

Mi primer consejo es maquillar las cejas con polvos, porque el creyón daña el folículo piloso y luego no sale más el vello.

El depilado con cera tampoco es recomendable, prefiero las pinzas.

El hilo, aunque las deja muy bonitas, es muy fácil de que se cometan errores con su uso y se afecte el crecimiento de las cejas.

Para darle forma me gusta usar una hojilla o perfilador.

Al delinearlas no hay que separarlas muchos de la nariz, porque la zona T del rostro es muy grasa y si se sacan muchos vellos no vuelven a crecer.

Si nos queremos ver más frescas y juveniles, hay que evitar tener las cejas muy separadas y no llevarlas muy delgadas, porque desnuda más el rostro y nos hace lucir las facciones muy duras.

Hay que evitar los arcos muy altos o marcados, que nos hacen lucir con “cara de mala” y además suman años

Tienes que conocer tu rostro, los ovalados necesitan un arco más pronunciado, los alargados, un arco muy sutil, para que haya más armonía.

Las latinas no podemos usar pigmentaciones rojizas al maquillarlas, porque el contraste en nuestra piel es muy fuerte. Debemos usar los pigmentos de bases verdes o amarillas.

Pueden probar con el hena, que es un tinturado que dura una semana y no tiene contraindicación. Si el color es muy oscuro luego de usarlo, se puede aclarar o eliminar con agua oxigenada.

El Paba Lash

Recientemente Karen Paba lanzó su Paba Lash Serum, un suero que promete lograr pestañas naturalmente más largas y más llenas, “sin tener que preocuparse de aplicar capas de cosméticos pesados”.

“El suero fortalece, acondiciona y mejora sus pestañas en tan solo cuatro semanas”, señala

El producto está disponible en Pabalashes.com o en su Instagram @KarenPaba ($54)