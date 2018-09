Operativo de ICE en la granja de mexicano acusado de asesinar a Mollie Tibbetts

Se desconoce qué estaban buscando los agentes de “La Migra”

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE) realizaron este jueves un operativo en la granja de Brooklyn (Iowa) en la que trabajaba el mexicano detenido por el asesinato de la joven Mollie Tibbetts. Durante dos horas, interrogaron a empleados y a los dueños, según ha informado el diario Des Moines Register, que no ha podido aclarar si estaban investigando el asesinato o el estado migratorio de los trabajadores.

Cristhian Bahena Rivera, acusado del secuestro y asesinato de la joven universitaria, fue contratado con documentos que se correspondían a otra identidad: John Budd.

La compañía ganadera Yarrabee Farms, para la que trabajó durante años y que pertenece a una prominente familia republicana, está ahora en cuestionamiento por no haber sido capaz, presuntamente, de percibir los signos que indicaban que la identidad proporcionada por Rivera era falsa, y que el inmigrante se encontraba en el país de forma ilegal y por tanto no podía trabajar en la granja.

Rivera trabajó y recibió su salario durante cuatro años usando este nombre falso, según han confirmado tres fuentes anónimas a la agencia de noticias The Associated Press. La granja ha declinado hacer comentarios, pero Lori Chesser, una abogada que asesora a la empresa, ha asegurado que no se puede discriminar a un trabajador por su apariencia o por cómo suena su nombre.

Según fuentes de la granja, Rivera presentó una tarjeta de identificación de otro estado con su fotografía, y un número de la Seguridad Social. Esos documentos “parecía genuinos”, ha dicho Chesser. Durante sus cuatro años en la granja, el hombre respondía cuando se le llamaba John Budd, según la abogada. Rivera, de 24 años, tenía sin embargo una cuenta de Facebook con su nombre real, una novia y una hija pequeña, según su ex abogado.

La granja no usó el sistema E-Verify, oficial pero voluntario, para asegurarse de su identidad, en contra de lo afirmado en un primer momento por su responsable, Dane Lang.

